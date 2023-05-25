تأكيد خليجي جديد على التمسك بدعم الوحدة والاستقرار في اليمن

الخميس 25 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي حرص المجلس على دعم استعادة الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، مجدداً دعمه لكافة الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث.

جاء ذلك خلال استقبال البديوي، اليوم الخميس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في مقر الأمانة العامة بالرياض، وفقاً لبيان أورده المجلس.

وبحث البديوي مع “بن مبارك” التطورات التي يشهدها اليمن، والجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.

كما بحثا أيضاً “تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الحكومة اليمنية، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك”.

وشدد البديوي على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وأشار إلى أهمية إخراج اليمن من أزماته وتحقيق السلام والحفاظ على وحدته وسيادته لما يمثله اليمن من عمق استراتيجي وعامل استقرار في المنطقة.



وتؤكد الحكومة اليمنية في تصريحات لمسؤوليها ضرورة التزام الحوثيين بالمرجعيات الثلاث، وتتهمهم بالعمل على إطالة أمد الحرب في البلاد.