توضيح حكومي جديد بشأن مصير السياسي «محمد قحطان»

الخميس 25 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 166

اتهمت الحكومة الشرعية، الخميس، جماعة الحوثي الارهابية بمواصلة الرفض والتعنت في الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان المخفي قسرا في سجون الجماعة منذ تسع سنوات.



وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي وعضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، إن جماعة الحوثي تواصل استغلال واستخدام ملف الأستاذ محمد قحطان للمزايدة الإعلامية وتصر على وضع العراقيل والعقد في عدم الكشف عن مصيره.



وأضاف في بيان له على موقع تويتر، إن جماعة الحوثي ترفض السماح لأسرة "قحطان" بزيارته وتستمر في اخفائه منذ اختطافه وتضع كل مرة اشتراطات جديدة ضمن محاولات الحكومة للإفراج عن السياسي محمد قحطان المشمول بالقرار الأممي.





وأوضح فضائل، أن موقف الحكومة واضح منذ اتفاق استوكهولم مشددا على ضرورة عدم تسيس الملف الانساني ورفضهم المتاجرة بمعاناة المختطفين والاسرى والتلاعب بمشاعر ذويهم، مؤكدا بأن جماعة الحوثي "تصر اصرار عجيب وغريب على العرقلة والتعطيل لا غير" حد قوله.



واختطف السياسي "قحطان" في ابريل من العام 2015م، وسط رفض حوثي للكشف عن مصيره أو الحديث عنه في أي مفاوضات جرت بين الحكومة والجماعة خلال السنوات الماضية برعاية أممية.