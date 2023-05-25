الإدارة الأمريكية تبلغ عضو مجلس الرئاسة اللواء سلطان العرادة موقفها من الوحدة اليمنية

الخميس 25 مايو 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ، بالسفير الأمريكي لدى بلادنا ستيفن فاجن ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة وسُبل تعزيز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات وخاصة في الجوانب الإنسانية والأمنية.

وخلال اللقاء أطلع اللواء العرادة السفير الأمريكي على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الملف اليمني بالإضافة إلى المساعي والجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية وإنهاء المأساة الإنسانية التي سببتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في بلادنا نتيجة الحرب التي شنتها على اليمنيين منذ أكثر من ثمانية أعوام.

مجدداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام القائم على الثوابت الوطنية والمرجعيات الأساسية لحل الأزمة اليمنية المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني .

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية الدور الأمريكي في تعزيز الموقف الدولي لدعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وإنجاح مساعيهم الرامية لإحلال السلام الشامل والدائم في اليمن وتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع الوطن، مثمناً مواقف الحكومة الأمريكية ودعمها المستمر لمجلس القيادة الرئاسي في كافة المحافل الدولية بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة لتحقيق الإصلاحات في الجوانب الاقتصادية والتنموية والخدمية وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .

من جانبه جدد السفير الأمريكي تأكيد موقف الولايات المتحدة الداعم لوحدة ‌ اليمن⁩ وسيادته وسلامة أراضيه والوصول إلى عملية سلام شاملة للتوصل إلى حل دائم للصراع في البلاد ..

معبراً عن أحر التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكافة الشعب اليمني بمناسبة ‌يوم الوحدة اليمنية⁩.