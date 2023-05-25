مباحثات يمنية سعودية لتنفيذ مشروع حيوي في العاصمة عدن

الخميس 25 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عقدت مباحثات يمنية سعودية، تناولت الترتيبات الأولية لتنفيذ مشروع محطة لتحلية مياه البحر في عدن، بتمويل من المملكة، وذلك لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للمياه العذبة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وقال ‎البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن وزير المياه في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، توفيق الشرجبي، بحث في عدن، مع وفد سعودي مشترك من البرنامج ومؤسسة تحلية المياه المالحة في المملكة، الترتيبات الأولية لإنشاء محطة تحلية مياه البحر في المدينة لمواجهة العجز الحاصل في المياه النظيفة.

وأضاف البرنامج، أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع أوجه التعاون في مجال المياه والمواقع المقترحة لإنشاء محطة التحلية التي تبلغ قدرتها توفير 10 آلاف متر مكعب من المياه النظيفة العذبة الصالحة للشرب والاستخدام الآمن.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز مصادر المياه المتجددة عبر تحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات وأعلى المعايير لجودة المياه، وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال التحلية وتعزيز مصادر المياه العذبة، والاستفادة من الخبرات السعودية في تنويع مصادر المياه وتغطية احتياجات عدن من المياه.

وأوضح البرنامج أن المشروع يأتي في إطار الدعم السعودي، والذي نفذ حتى الآن 32 مشروع ومبادرة تنموية في قطاع ‎المياه، ساهمت في تلبية الاحتياجات اليومية عبر إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في مختلف المحافظات، وبما يسهم في تحقيق الأمن المائي والارتقاء بجودة الحياة في ‎اليمن.