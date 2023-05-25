رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع سفير جمهورية الصين جملة من الملفات والقضايا الإنتقالي يصعد ويهاجم قوى ومكونات حضرمية تتواجد في الرياض ضبط عصابة مكونة من أربعة أجانب يروجون المخدرات في أحد المحافظات الجنوبية بريطانيا تتخذ قرارا قاسيا بحق الطلاب الأجانب مرق العظام.. فوائد غذائية مذهلة وناسفة للدهون بأرقام كارثية تكشف حجم المأساة في نازحو السودان اسحلة مدمرة وفتاكة بعد مصادقة واشنطن على بيعها لكييف.. تعرف على قدرات ناسامز اليونيسف تكشف عن خطوة واحدة تفصل 6 ملايين طفل باليمن عن المجاعة مسلح حوثي يرتكب جريمة بشعة في مجلس «مقيل» قات - قتل ضابطا برتبة عميد وأصاب شخصين فاغنر تكشف عدد قتلاها بمعركة باخموت.. وقائدها يؤكد “كييف أصبحت أقوى”
استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو تشنغ.
كما تم الحديث عن ما اعلنته المليشيات الحوثية عن توقيعها مع شركة انتون النفطية للاستثمار في اليمن، في الاستكشافات النفطية. واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، معربا عن ثقته بأن تشهد هذه العلاقات مزيدا من التقدم والنماء خلال الفترة المقبلة.
كما اشاد الرئيس بالموقف الصيني الثابت، قيادة وحكومة الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحقه في استعادة موسسات الدولة، والامن والاستقرار، وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
وقبل ايام نفت الحكومة الصينية أن لا علاقة لها بما اشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين مليشيا الحوثي وشركة انتون النفطية للاستثمار في اليمن، وإعلان الشركة في بيان رسمي إلغاء مذكرة التفاهم، التي وقعتها في 17 مايو، واقرارها بوقوعها ضحية التضليل، يمثل صفعة مدوية للمليشيا".