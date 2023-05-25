رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع سفير جمهورية الصين جملة من الملفات والقضايا

الخميس 25 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية تشاو تشنغ.

كما تم الحديث عن ما اعلنته المليشيات الحوثية عن توقيعها مع شركة انتون النفطية للاستثمار في اليمن، في الاستكشافات النفطية. واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، معربا عن ثقته بأن تشهد هذه العلاقات مزيدا من التقدم والنماء خلال الفترة المقبلة.

كما اشاد الرئيس بالموقف الصيني الثابت، قيادة وحكومة الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحقه في استعادة موسسات الدولة، والامن والاستقرار، وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وقبل ايام نفت الحكومة الصينية أن لا علاقة لها بما اشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين مليشيا الحوثي وشركة انتون النفطية للاستثمار في اليمن، وإعلان الشركة في بيان رسمي إلغاء مذكرة التفاهم، التي وقعتها في 17 مايو، واقرارها بوقوعها ضحية التضليل، يمثل صفعة مدوية للمليشيا".