رئيس مجلس القيادة الرئاسي يناقش مع سفير جمهورية الصين جملة من الملفات والقضايا الإنتقالي يصعد ويهاجم قوى ومكونات حضرمية تتواجد في الرياض ضبط عصابة مكونة من أربعة أجانب يروجون المخدرات في أحد المحافظات الجنوبية بريطانيا تتخذ قرارا قاسيا بحق الطلاب الأجانب مرق العظام.. فوائد غذائية مذهلة وناسفة للدهون بأرقام كارثية تكشف حجم المأساة في نازحو السودان اسحلة مدمرة وفتاكة بعد مصادقة واشنطن على بيعها لكييف.. تعرف على قدرات ناسامز اليونيسف تكشف عن خطوة واحدة تفصل 6 ملايين طفل باليمن عن المجاعة مسلح حوثي يرتكب جريمة بشعة في مجلس «مقيل» قات - قتل ضابطا برتبة عميد وأصاب شخصين فاغنر تكشف عدد قتلاها بمعركة باخموت.. وقائدها يؤكد “كييف أصبحت أقوى”
هاجم المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، النقاشات التي تجريها مكونات حضرموت السياسية والقبلية في العاصمة السعودية الرياض بدعوة من المملكة؛ للخروج برؤية مستقبلية للمحافظة في التسوية القادمة.
وقال رئيس الانتقالي بوادي وصحراء حضرموت "محمد الزبيدي" في بلاغ صحفي، إن من يدّعي تمثيل شعب حضرموت ويتشاور لتقرير مصير أهلها وأرضها في فنادق الخارج لا يملك الأحقية في ذلك.
وزعم أن الدور الذي يعمل عليه هؤلاء ـ في إشارة لمكونات حضرموت التي فشل الانتقالي في استقطابها ـ يتمثل في التعطيل وخدمة أجندة وصفها بالمشبوهة.
الانتقالي أكد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تمثل هذه المكونات حضرموت، مهددا بالتصعيد في المحافظة.
وكان وفد حضرموت المكون من عدد من التكتلات والقوى السياسية بدأ اجتماعاته التشاورية في الرياض حول الوضع في المحافظة ورؤيتها المستقبلية في التسوية السياسية القادمة.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، إن الوفد بحث عددا من المحاور السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.
ودعا المحافظ "بن ماضي" جميع قيادات حضرموت إلى التوحد والخروج برؤية مستقبلية تحقق مصلحة المحافظة وأبناءها.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن أبناء حضرموت يبحثون عن تحقيق مطالبهم المشروعة.
وكانت السعودية استدعت الوفد إلى الرياض بالتزامن مع تحشيد الانتقالي وعقده اجتماع جمعيته الوطنية، قبل أن تستدعي لاحقا رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" ونائبه "فرج البحسني".