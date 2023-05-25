الإنتقالي يصعد ويهاجم قوى ومكونات حضرمية تتواجد في الرياض

الخميس 25 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هاجم المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، النقاشات التي تجريها مكونات حضرموت السياسية والقبلية في العاصمة السعودية الرياض بدعوة من المملكة؛ للخروج برؤية مستقبلية للمحافظة في التسوية القادمة.

وقال رئيس الانتقالي بوادي وصحراء حضرموت "محمد الزبيدي" في بلاغ صحفي، إن من يدّعي تمثيل شعب حضرموت ويتشاور لتقرير مصير أهلها وأرضها في فنادق الخارج لا يملك الأحقية في ذلك.

وزعم أن الدور الذي يعمل عليه هؤلاء ـ في إشارة لمكونات حضرموت التي فشل الانتقالي في استقطابها ـ يتمثل في التعطيل وخدمة أجندة وصفها بالمشبوهة.

الانتقالي أكد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تمثل هذه المكونات حضرموت، مهددا بالتصعيد في المحافظة.

وكان وفد حضرموت المكون من عدد من التكتلات والقوى السياسية بدأ اجتماعاته التشاورية في الرياض حول الوضع في المحافظة ورؤيتها المستقبلية في التسوية السياسية القادمة.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ حضرموت، إن الوفد بحث عددا من المحاور السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

ودعا المحافظ "بن ماضي" جميع قيادات حضرموت إلى التوحد والخروج برؤية مستقبلية تحقق مصلحة المحافظة وأبناءها.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن أبناء حضرموت يبحثون عن تحقيق مطالبهم المشروعة.

وكانت السعودية استدعت الوفد إلى الرياض بالتزامن مع تحشيد الانتقالي وعقده اجتماع جمعيته الوطنية، قبل أن تستدعي لاحقا رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي" ونائبه "فرج البحسني".