ضبط عصابة مكونة من أربعة أجانب يروجون المخدرات في أحد المحافظات الجنوبية

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اعتقلت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة المهرة، اليوم عصابة مكونة من أربعة أشخاص من جنسية أفريقية، تعمل في ترويج المواد المخدرات.
وأوضح مصدر في إدارة مكافحة المخدرات لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان العصابة مكونة من امرأتين ورجلين، وبعد القبض عليهم و تفتيش منازلهم تم ضبط ما يقارب ثلاثة كيلو من المواد المخدرة وتجري الجهات المعنية إجراءات التحقيق مع العصابة.
كما تم ضبط مواطن على علاقة بالعصابة.