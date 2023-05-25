اسحلة مدمرة وفتاكة بعد مصادقة واشنطن على بيعها لكييف.. تعرف على قدرات ناسامز

الخميس 25 مايو 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء المصادقة على بيع نظام دفاع جوي من طراز "ناسامز" ومعدّات ذات صلة بقيمة 285 مليون دولار لأوكرانيا الساعية لتعزيز دفاعاتها ضد الضربات الروسية. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن "أوكرانيا لديها حاجة ملحّة لزيادة قدراتها الدفاعية ضد الضربات الصاروخية والطائرات الروسية".

وأضافت أن الحصول على هذا النظام ونشره "سيعززان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية".

وتابع البيان أن البيع لن يتطلب تكليف أي موظفين أو مقاولين متعاقدين مع الحكومة الأميركية بالعمل في أوكرانيا.

ووافقت وزارة الخارجية على البيع، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأربعاء الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الذي يجب أن يوافق على الصفقة.

وتبرعت دول من بينها الولايات المتحدة الداعمة لأوكرانيا في معركتها ضد القوات الروسية، بمعدات عسكرية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى كييف، لكن الاتفاق الأخير سيكون في شكل عملية بيع.

وأدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية دورا رئيسيا في حماية البلد من الضربات ومنع القوات الروسية من السيطرة على أجوائه.

وعندما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير 2022، كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تتكون إلى حد كبير من طائرات وبطاريات تعود إلى الحقبة السوفياتية. لكن كييف عزّزت مذاك ترسانتها بشكل كبير بفضل الدعم الغربي الذي شمل وحدات من نظام "ناسامز".

دخلت منظومة "ناسامز" النرويجية الخدمة في 1998 وهو نظام دفاع جوي متوسط المدى، تم تصميمه وتطويره بشكل مشترك من قِبل شركتي رايثيون الأميركية وكونغسبيرغ النرويجية لصناعة الدفاع والطيران، بشكل أساسي للقوات الجوية الملكية النرويجية.

يمكن نشر هذا النظام للكشف والتتبع والاشتباك وتدمير الطائرات ثابتة الجناح والمروحيات وصواريخ كروز والمسيرات بدون طيار.

تتميز المنظومة بالقدرة على الاشتباك مع 72 هدفا في وقت واحد. الصاروخ الأساسي للنظام هو إيه آي إم-120 أمرام (مدى الصاروخ عندما يطلق من الأرض يتراوح بين 15-25 كيلومترا حسب نوع النسخة).

تتكون المنظومة من رادار المراقبة والاستطلاع إم بي كيو-64 إف 1 سنتينل من إنتاج شركة رايثيون وهو رادار عالي الدقة، وذي إشعاع ثلاثي الأبعاد للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها.

تم تجهيز نظام الصواريخ أيضا بمنصات إطلاق صواريخ إيه آي إم-120 أمرام وجهاز استشعار إلكتروبصري وآخر يعمل بالأشعة تحت الحمراء وشبكة اتصالات وأداة تخطيط مهمة مدمجة وقائمة بذاتها.

تستطيع منظومة صواريخ ناسامز إطلاق صواريخ أخرى غير إيه آي إم-120 أمرام مثل AIM-9X Sidewinder و Evolved Sea Sparrow Missile ESSM. جرى تجهيز المنظومة المتقدمة بثلاث منصات إطلاق متعددة المهام، يحمل كل منها ما يصل إلى ستة صواريخ جاهزة لإطلاق من داخل حاويات واقية، ويتميز النظام بقدرة دفاعية بزاوية 360 درجة وهو مناسب للعمليات ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية. زوّدت المنظومة بمركز توزيع النيران (FDC) مع وحدة للقيادة والسيطرة للقيام بوظائف إدارة المعركة والتحكم والاتصالات وإدارة ارتباط البيانات، وتحديد المسار وتقييم التهديد، وتوزيع الأسلحة وعرض النتائج