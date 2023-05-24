مسلح حوثي يرتكب جريمة بشعة في مجلس «مقيل» قات - قتل ضابطا برتبة عميد وأصاب شخصين فاغنر تكشف عدد قتلاها بمعركة باخموت.. وقائدها يؤكد “كييف أصبحت أقوى” رد موجع من الجيش على محاولة تسلل فاشلة للمليشيات شمالي الضالع ملفاتها جاهزة وسلاحها جاهز.. برلماني وسياسي يمني بارز يتحدث عن خطر قادم يستهدف اليمن شمالاً وجنوباً سيشعل حرباً مفتوحة وشاملة حكومة الشرعية تطالب مجلس الأمن بتمكينه من استئناف تصدير النفط وإيقاف نهب الحوثيين لمقدرات الشعب قيادات وزارة الاوقاف تدشن زيارات ميدانية للمخيمات الصيفية بمحافظتي الجوف وأبين بن ماضي خلال اجتماع محور الامن بالوفد الحضرمي : الامن عنوان الاستقرار والقوة في اتخاذ القرار الفريق بن عزيز :تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو عدو الوحدة اليمنية والثورة والجمهورية الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات المكونات والقوى الحضرمية تبدأ النقاشات التشاورية للمحور السياسي بـ الرياض
أقدم مسلح حوثي على قتل ضابطاً برتبة عميد في الجيش اليمني فيما اصاب شخصين بجروح وصفت بانها خطيرة اليوم الاربعاء رمياً بالرصاص.
وذكرت مصادر محلية واعلامية متطابقة بان مسلح حوثي يدعى "عبدالرحمن حسن القليصي"اقتحم مجلس مقيل في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة غربي اليمن ومن ثم قام باطلاق النار من بندقية آلية باتجاه المتواجدين في المجلس وهو مانتج عنه مقتل العميد خالد حسن الحيدري فيما أصايب نجله عبدالرحمن وحفيده.
واوضحت المصادر بان نجل الحيدري وحفيده تم نقلهم الى احدى المستشفيات القريبة بالمديرية لتلقي العلاج.
ولم يتسنى للمصادر معرفة الدوافع والاسباب التي دفعت القيادي الحوثي على ارتكاب الجريمة البشعة.