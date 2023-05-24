مسلح حوثي يرتكب جريمة بشعة في مجلس «مقيل» قات - قتل ضابطا برتبة عميد وأصاب شخصين

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أقدم مسلح حوثي على قتل ضابطاً برتبة عميد في الجيش اليمني فيما اصاب شخصين بجروح وصفت بانها خطيرة اليوم الاربعاء رمياً بالرصاص.



وذكرت مصادر محلية واعلامية متطابقة بان مسلح حوثي يدعى "عبدالرحمن حسن القليصي"اقتحم مجلس مقيل في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة غربي اليمن ومن ثم قام باطلاق النار من بندقية آلية باتجاه المتواجدين في المجلس وهو مانتج عنه مقتل العميد خالد حسن الحيدري فيما أصايب نجله عبدالرحمن وحفيده.



واوضحت المصادر بان نجل الحيدري وحفيده تم نقلهم الى احدى المستشفيات القريبة بالمديرية لتلقي العلاج.



ولم يتسنى للمصادر معرفة الدوافع والاسباب التي دفعت القيادي الحوثي على ارتكاب الجريمة البشعة.