فاغنر تكشف عدد قتلاها بمعركة باخموت.. وقائدها يؤكد “كييف أصبحت أقوى”

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس مجموعة “فاغنر” الروسية يفغيني بريغوجين، إن أكثر من 20 ألفاً من قواته لقوا حتفهم في المعركة الطويلة للسيطرة على باخموت، مشيراً إلى مقتل حوالي 20% من 50 ألف مدان روسي جندهم للقتال في الحرب المستمرة منذ 15 شهراً في المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.

ويتناقض هذا الرقم بشكل صارخ مع تصريحات موسكو بأنها خسرت نحو 6 آلاف جندي في الحرب، وهو أعلى من التقدير الرسمي للخسائر السوفييتية في حرب أفغانستان البالغة 15 ألف جندي بين 1979 و1989. ولم تذكر أوكرانيا عدد جنودها الذين لقوا حتفهم منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وخلال مقابلة نشرت في وقت متأخر أمس الثلاثاء مع كونستانتين دولغوف، وهو محلل استراتيجي سياسي موال للكرملين، قال بريغوجين إن هدف العملية الروسية المتمثل في “نزع سلاح” أوكرانيا أدى إلى نتائج عكسية، لأن جيش كييف أصبح أقوى بعدما وفر له حلفاؤه الغربيون الأسلحة والتدريب.

ويشتهر بريغوجين، وهو رجل أعمال ثري تربطه صلات قديمة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بلهجته المتفاخرة التي غالباً ما تنطوي على كلمات بذيئة. وأعلن في السابق مزاعم لا يمكن التحقق منها، وتراجع عن بعضها في وقت لاحق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشر متحدثون باسمه تسجيلاً مصوراً له وهو يصرخ ويقسم ويشير إلى نحو 30 جثة بالزي العسكري مسجاة على الأرض، وقال إنهم مقاتلون من “فاغنر” لقوا حتفهم في يوم واحد.

وزعم أن وزارة الدفاع الروسية حرمت رجاله من الذخيرة وهدد بعدم مواصلة القتال للسيطرة على باخموت.