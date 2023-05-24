فاغنر تكشف عدد قتلاها بمعركة باخموت.. وقائدها يؤكد “كييف أصبحت أقوى” رد موجع من الجيش على محاولة تسلل فاشلة للمليشيات شمالي الضالع ملفاتها جاهزة وسلاحها جاهز.. برلماني وسياسي يمني بارز يتحدث عن خطر قادم يستهدف اليمن شمالاً وجنوباً وسيشعل حرباً مفتوحة وشاملة حكومة الشرعية تطالب مجلس الأمن بتمكينه من استئناف تصدير النفط وإيقاف نهب الحوثيين لمقدرات الشعب قيادات وزارة الاوقاف تدشن زيارات ميدانية للمخيمات الصيفية بمحافظتي الجوف وأبين بن ماضي خلال اجتماع محور الامن بالوفد الحضرمي : الامن عنوان الاستقرار والقوة في اتخاذ القرار الفريق بن عزيز :تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو عدو الوحدة اليمنية والثورة والجمهورية الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات المكونات والقوى الحضرمية تبدأ النقاشات التشاورية للمحور السياسي بـ الرياض علماء الطب يكشفون للعالم عن السبب الرئيسي لمرض السمنة
قال رئيس مجموعة “فاغنر” الروسية يفغيني بريغوجين، إن أكثر من 20 ألفاً من قواته لقوا حتفهم في المعركة الطويلة للسيطرة على باخموت، مشيراً إلى مقتل حوالي 20% من 50 ألف مدان روسي جندهم للقتال في الحرب المستمرة منذ 15 شهراً في المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.
ويتناقض هذا الرقم بشكل صارخ مع تصريحات موسكو بأنها خسرت نحو 6 آلاف جندي في الحرب، وهو أعلى من التقدير الرسمي للخسائر السوفييتية في حرب أفغانستان البالغة 15 ألف جندي بين 1979 و1989. ولم تذكر أوكرانيا عدد جنودها الذين لقوا حتفهم منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وخلال مقابلة نشرت في وقت متأخر أمس الثلاثاء مع كونستانتين دولغوف، وهو محلل استراتيجي سياسي موال للكرملين، قال بريغوجين إن هدف العملية الروسية المتمثل في “نزع سلاح” أوكرانيا أدى إلى نتائج عكسية، لأن جيش كييف أصبح أقوى بعدما وفر له حلفاؤه الغربيون الأسلحة والتدريب.
ويشتهر بريغوجين، وهو رجل أعمال ثري تربطه صلات قديمة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بلهجته المتفاخرة التي غالباً ما تنطوي على كلمات بذيئة. وأعلن في السابق مزاعم لا يمكن التحقق منها، وتراجع عن بعضها في وقت لاحق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشر متحدثون باسمه تسجيلاً مصوراً له وهو يصرخ ويقسم ويشير إلى نحو 30 جثة بالزي العسكري مسجاة على الأرض، وقال إنهم مقاتلون من “فاغنر” لقوا حتفهم في يوم واحد.
وزعم أن وزارة الدفاع الروسية حرمت رجاله من الذخيرة وهدد بعدم مواصلة القتال للسيطرة على باخموت.