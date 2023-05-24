فاغنر تكشف عدد قتلاها بمعركة باخموت.. وقائدها يؤكد “كييف أصبحت أقوى” رد موجع من الجيش على محاولة تسلل فاشلة للمليشيات شمالي الضالع ملفاتها جاهزة وسلاحها جاهز.. برلماني وسياسي يمني بارز يتحدث عن خطر قادم يستهدف اليمن شمالاً وجنوباً وسيشعل حرباً مفتوحة وشاملة حكومة الشرعية تطالب مجلس الأمن بتمكينه من استئناف تصدير النفط وإيقاف نهب الحوثيين لمقدرات الشعب قيادات وزارة الاوقاف تدشن زيارات ميدانية للمخيمات الصيفية بمحافظتي الجوف وأبين بن ماضي خلال اجتماع محور الامن بالوفد الحضرمي : الامن عنوان الاستقرار والقوة في اتخاذ القرار الفريق بن عزيز :تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو عدو الوحدة اليمنية والثورة والجمهورية الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات المكونات والقوى الحضرمية تبدأ النقاشات التشاورية للمحور السياسي بـ الرياض علماء الطب يكشفون للعالم عن السبب الرئيسي لمرض السمنة
أفشلت وحدات من الجيش اليوم الأربعاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية شمال غرب منطقة حجر الواقعة شمالي محافظة الضالع.
وأوضح مصدر في العمليات المشتركة لمحور الضالع، أن عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية حاولت عند الساعة الثالثة فجراً تنفيذ عملية تسلل باتجاه المواقع المتقدمة شمال غرب الضالع، إلا أنه سرعان ما تم رصدها واستهدافها بشكل مباشر وإجبارها على التراجع والفرار.
وبحسب المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، فقد حاولت المليشيا استهداف موقعي الحرة والشهيد في قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحشا، وتم إجبارها على الفرار بعد ساعة من الاشتباكات التي أوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.