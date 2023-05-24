رد موجع من الجيش على محاولة تسلل فاشلة للمليشيات شمالي الضالع

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أفشلت وحدات من الجيش اليوم الأربعاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية شمال غرب منطقة حجر الواقعة شمالي محافظة الضالع.

وأوضح مصدر في العمليات المشتركة لمحور الضالع، أن عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية حاولت عند الساعة الثالثة فجراً تنفيذ عملية تسلل باتجاه المواقع المتقدمة شمال غرب الضالع، إلا أنه سرعان ما تم رصدها واستهدافها بشكل مباشر وإجبارها على التراجع والفرار.

وبحسب المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، فقد حاولت المليشيا استهداف موقعي الحرة والشهيد في قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحشا، وتم إجبارها على الفرار بعد ساعة من الاشتباكات التي أوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.