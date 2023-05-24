حكومة الشرعية تطالب مجلس الأمن بتمكينه من استئناف تصدير النفط وإيقاف نهب الحوثيين لمقدرات الشعب قيادات وزارة الاوقاف تدشن زيارات ميدانية للمخيمات الصيفية بمحافظتي الجوف وأبين بن ماضي خلال اجتماع محور الامن بالوفد الحضرمي : الامن عنوان الاستقرار والقوة في اتخاذ القرار الفريق بن عزيز :تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو عدو الوحدة اليمنية والثورة والجمهورية الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات المكونات والقوى الحضرمية تبدأ النقاشات التشاورية للمحور السياسي بـ الرياض علماء الطب يكشفون للعالم عن السبب الرئيسي لمرض السمنة هاتف فتاة يتسبب في مقتل 19 طالبة في مدرسة بنات سجدة رونالدو تفجر سيلاً من التساؤلات .. شاهد لحظة سجوده الجالية اليمنية في هولندا تحيي ذكرى الوحدة اليمنية
بعد يوم واحد، من تهديد زعيم المليشيات الحوثية باتخاذ إجراءات عسكرية ضد أي محاولة من قبل الحكومة اليمنية لإعادة تصدير النفط المتوقف منذ قرابة 8 أشهر.
طالب اليوم مندوب اليمن بالأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بضرورة تمكين الحكومة الشرعية من استئناف تصدير النفط والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
كما طالب مندوب اليمن السفير عبدالله السعدي في كلمة له أمام المجلس، من المجتمع الدولي، بالضغط على الحوثيين لوقف نهب مقدرات الشعب والإنخراط في جهود السلام.
وأشار إلى أن “جرائم الحوثيين تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لليمنيين”، معتبراً استخدام الحوثيين حصار المدن وتجويع المواطنين “أسلوب حرب”. ولفت إلى أن “أكثر من 21.6 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية”.
و في حديث تلفزيوني بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة للمليشيات قال عبدالملكالحوثي: “سنحمي ثروات شعبنا سواء كانت في البر أو البحر، وليس فقط على مستوى النفط والغاز، بل الثروات السيادية ومنها المعادن”.
وأضاف: “سنتخذ الإجراء العسكري أمام كل محاولة لنهب ثروات شعبنا في أي محافظة من محافظات اليمن”، في إشارة إلى محاولات تصدير النفط والغاز.