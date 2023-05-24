قيادات وزارة الاوقاف تدشن زيارات ميدانية للمخيمات الصيفية بمحافظتي الجوف وأبين

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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في إطار توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، بتفقد أوضاع المراكز الصيفية على مستوى عموم المحافظات المحررة، أجرى مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة الجوف حسين وسعان بزيارة تفقدية للمخيمات الصيفية لنازحي المحافظة، التي تشرف عليها الوزارة في محافظة مأرب، والنازحين في منطقة الريان شرق الجوف.

واطلع وسعان على سير البرامج والأنشطة التي تنفذ في المخيمات والمراكز الصيفية المعدة لهم سلفًا في جوانبها التعليمية وصقل وتشجيع المواهب وقال مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد حسين وسعان أن نحو ألفين وسبعمائة طالب وطالبة التحقوا بسبعة وعشرين مركزا صيفيًا .

مضيفًا أنهم يسعون من خلال هذه المراكز إلى غرس وتعزيز الولاء الوطني والحفاظ على أهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر والعديد من القيم التي تبني شخصيتهم وتعدهم لبناء الوطن وخدمة المجتمع، إضافة إلى الى غرس قيم التسامح والتعايش وروح التعاون

. مؤكدًا أن الطلاب يتلقون التأهيل في مجالات عده منها التقوية باللغة الانجليزية والمواد العلمية والكمبيوتر والفقة والعقيدة إضافة إلى التربية البدنية للطلاب واوضح حسين وسعان أنه تم تغطية النقص في معلمي المواد العلمية واللغة الانجليزية بشكل تام حيث بلغ عدد المعلمين سبعين معلمًا ومعلمة .

وعلى ذات الصعيد أجرى الشيخ عبد الملك عبد الحليم بن طالب مدير مكتب أوقاف محافظة أبين، صباح اليوم، زيارات ميدانية شملت عددًا من المراكز الصيفية بكلٍ من المخزن و جعار بمديرية خنفر.

حيث زار بن طالب الحلقات القرآنية بمسجدي الصديق وأم سلمة بمنطقة المخزن، ومسجدي بلال والسلام بمديرية جعار، والقى فيها كلمات حضت على أهمية تعلم القرآن الكريم وتعليمة وفضل طلب العلم والعمل به، كما حث العاملين على المراكز الصيفية على مضاعفة الجهود وأن يتم متابعة المراكز وفق الخطط المعدة لها من وزارة الأوقاف والإرشاد.