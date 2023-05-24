بن ماضي خلال اجتماع محور الامن بالوفد الحضرمي : الامن عنوان الاستقرار والقوة في اتخاذ القرار

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بدأت عصر اليوم بالعاصمة السعودية الرياض أعمال النقاشات التشاورية لمحور الأمن المنبثق عن الوفد الحضرمي الذي يضم المكونات والقوى السياسية والنخب والمشائخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية.

واكد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، في مستهل مناقشات هذا المحور اهمية هذا المحور بوصف الامن عنوان الاستقرار والقوة في اتخاذ القرار، مشيدًا بالكفاءات الامنية والعسكرية التي تعتز بها حضرموت، متمنيًا الخروج بتوصيات تدعم أمن واستقرار وقوة المؤسسة العسكرية والامنية.

وجرى في اجتماع اللجنة برئاسة سلطان التميمي، وبحضور قيادات بمجلس النواب وأمنية وعسكرية واجتماعية مناقشة سبل تعزيز أمن حضرموت ودعم كوادرها والتطرق الى المخاطر التي تواجه حضرموت امنيًا وسبل الدفاع عنها والاجراءات الامنيه بشأن مكافحة المخدرات والارهاب والتطرف وغسيل الاموال وايواء المطلوبين امنيًا وتجار الازمات ونشر الوعي وتفعيل دور رجال الدين وخطباء المساجد في تحصين الجبهة الداخلية ضد التهديدات الداخلية والخارجية.

وكان فريق المحور السياسي قد اختتم نقاشات جلسته الاولى ظهر اليوم، ويستهل فريق المحور الاجتماعي والاقتصادي مناقشاته مساء اليوم بالرياض.