قيادات وزارة الاوقاف تدشن زيارات ميدانية للمخيمات الصيفية بمحافظتي الجوف وأبين بن ماضي خلال اجتماع محور الامن بالوفد الحضرمي : الامن عنوان الاستقرار والقوة في اتخاذ القرار الفريق بن عزيز :تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو عدو الوحدة اليمنية والثورة والجمهورية الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات المكونات والقوى الحضرمية تبدأ النقاشات التشاورية للمحور السياسي بـ الرياض علماء الطب يكشفون للعالم عن السبب الرئيسي لمرض السمنة هاتف فتاة يتسبب في مقتل 19 طالبة في مدرسة بنات سجدة رونالدو تفجر سيلاً من التساؤلات .. شاهد لحظة سجوده الجالية اليمنية في هولندا تحيي ذكرى الوحدة اليمنية رسميا.. اعتماد موعد خليجي 26 في الكويت
بدأت عصر اليوم بالعاصمة السعودية الرياض أعمال النقاشات التشاورية لمحور الأمن المنبثق عن الوفد الحضرمي الذي يضم المكونات والقوى السياسية والنخب والمشائخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية.
واكد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، في مستهل مناقشات هذا المحور اهمية هذا المحور بوصف الامن عنوان الاستقرار والقوة في اتخاذ القرار، مشيدًا بالكفاءات الامنية والعسكرية التي تعتز بها حضرموت، متمنيًا الخروج بتوصيات تدعم أمن واستقرار وقوة المؤسسة العسكرية والامنية.
وجرى في اجتماع اللجنة برئاسة سلطان التميمي، وبحضور قيادات بمجلس النواب وأمنية وعسكرية واجتماعية مناقشة سبل تعزيز أمن حضرموت ودعم كوادرها والتطرق الى المخاطر التي تواجه حضرموت امنيًا وسبل الدفاع عنها والاجراءات الامنيه بشأن مكافحة المخدرات والارهاب والتطرف وغسيل الاموال وايواء المطلوبين امنيًا وتجار الازمات ونشر الوعي وتفعيل دور رجال الدين وخطباء المساجد في تحصين الجبهة الداخلية ضد التهديدات الداخلية والخارجية.
وكان فريق المحور السياسي قد اختتم نقاشات جلسته الاولى ظهر اليوم، ويستهل فريق المحور الاجتماعي والاقتصادي مناقشاته مساء اليوم بالرياض.