الفريق بن عزيز:تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو عدو الوحدة اليمنية والثورة والجمهورية

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز "بأن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو عدو الوحدة اليمنية والثورة والجمهورية ويسعى لإعادتنا إلى ما قبل ثورة ٢٦سبتمبر وهذا لن يكون بإذن الله ثم بجهود أبطالنا الميامين.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال حفل تخرج دفعة عسكرية جديدة تأهيل ضباط (دفعة الشهيد العميد حاتم الصيادي)، تزامنا مع احتفالات بلادنا بالعيد الـ33 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

وعبر رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، عن سعادته بتخرج هذه الدفعة بالتزامن مع الذكرى الـ٣٣ لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة واحتفالات شعبنا بهذه الذكرى الخالدة وتمجيدها.

وأشاد الفريق بن عزيز، بمستوى جاهزية أبطال القوات المسلحة وقدراتهم وكفاءتهم العالية في أداء المهام والواجبات في معركتنا الوطنية المقدسة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية. معبراً عن شكره وتقديره للأبطال الميامين في مواقع الشرف والبطولة في أنحاء الجمهورية اليمنية.

وقال مخاطباً المتخرجين: أيها الأبطال لقد أبليتم بلاء حسنا في مقارعة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية وبذلتم الكثير من التضحيات والأرواح والدماء وها أنتم اليوم تستعدون للمعركة الفاصلة لتخليص شعبنا من الظلم والاستبداد الذي يفرضه تنظيم جماعة الحوثي الارهابية المدعوم من إيران.



ومن جانبه، أشار نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد العابسي، إلى أن هؤلاء الضباط سيكون لهم دورًا بارزًا في الميدان ويرفع الجاهزية القتالية ويسهل طريق النصر.

وشدد على الضباط المتخرجين أن يطبقوا ما تعلموه من علوم ومعارف عسكرية في وحداتهم العسكرية، وأن يكونوا مثالًا للانضباط والتفاني في أداء واجباتهم ومهام الوطنية.

وعبر العابسي، عن شكره للقيادة العسكرية ممثلة بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة على اهتمامهم الكبير بجوانب التدريب والتأهيل لأبطال القوات المسلحة.

وشهد الحفل عرضاً عسكريًا رمزياً للضباط المتخرجين عكسوا خلاله ما اكتسبوه من مهارات وخبرات طيلة فترة التدريب.

وفي ختام الحفل، الذي حضره مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، ومدير دائرة التدريب العميد الركن منصور ابو اصبع، ومدير الدائرة القانونية العميد الركن عبدالله غيلان، ومدير مدرسة القوات الخاصة العميد الركن علي الشمساني، وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع، جرى تكريم الأوائل والمبرزين من الدفعة.