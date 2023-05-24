الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات  

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار حالة عدم الاستقرار على معظم محافظات البلاد.



وأفاد في نشرة الطقس الجوية أنه يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية يصاحبها البرد أحياناً على اجزاء من محافظات (صعده، حجه، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، مأرب، الجوف وسقطرى).



كما توقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد احيانا على أجزاء من الهضاب الداخلية من محافظات (لحج، شمال أبين، شبوة ومرتفعات حضرموت والمهرة) وأجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار بسبب تدفق السيول.



ونبه من التدني في مدى الرؤية الافقية على الطرقات الجبلية بسبب السحب المنخفضة أو تشكل الضباب والشابورة المائية.



وحذر من التواجد بالقرب من الأجسام العالية مثل الأشجار والأعمدة الكهربائية وعدم استخدام الاجهزة الإلكترونية اثناء العواصف الرعدية.