سجدة رونالدو تفجر سيلاً من التساؤلات .. شاهد لحظة سجوده

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فاجأ نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو الجماهير بسجوده على أرض الملعب بعد إحرازه هدفاً عالمياً في مرمى نادي الشباب السعودي ضمن منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين.
وحصد النصر 3 نقاط ثمينة بعد الفوز على الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ حيث احتفل البرتغالي رفقة زملائه بالنصر، ثم سجد على الأرض على طريقة اللاعبين المسلمين في بطولة الدوري.
وأثار فعل النجم البرتغالي رونالدو جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاجئهم من سجدة رونالدو عقب الهدف، معتبرين أن رونالدو تأثر كثيرًا بالبيئة المحيطة حوله في المملكة العربية السعودية.
وأشار البعض إلى رونالدو، أقدم على السجود كنوع من أنواع الاحتفال بالهدف الحاسم، فيما اعتبر آخرون أنها نوع من أنواع الشكر بعد تحقيق الفوز في هذه المرحلة الحاسمة من بطولة دوري روشن. وقاد رونالدو نادي النصر، لتحقيق فوز مهم على الشباب؛ حيث واصل العالمي الضغط على نادي الاتحاد صاحب الصدارة، مع تبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة، إذ يحتل العميد المركز الأول برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب الوصافة.
سجدة