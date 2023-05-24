رسميا.. اعتماد موعد خليجي 26 في الكويت

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تستضيف الكويت النسخة 26 من بطولة كأس الخليج في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي الأربعاء في الدوحة.

وفي جمعيته العمومية التي تضم 8 دول أعضاء، قرر الاتحاد الإقليمي الذي تأسس في مايو 2016، إقامة البطولة الخليجية، التي بدأت عام 1970، في شهر ديسمبر 2024.

كما تم منح مدة شهر للاتحادات الخليجية حتى تتقدم لتكون بديلة للكويت في حال تعذر إقامتها هناك.

وجدد الاتحاد انتخاب رئيسه الحالي القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ونائبه رئيس الاتحاد العماني سالم الوهيبي لولاية جديدة مدتها 4 سنوات.

وترأس الشيخ حمد اتحاد كأس الخليج العربي منذ تأسيسه عام 2016، لكنه لم يترشح لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد القطري، إذ من المقرر أن تزكي الجمعية العمومية، نائبه الحالي جاسم البوعينين، المرشح الوحيد للرئاسة في الانتخابات المقررة في الأول من يونيو المقبل.

وتستعد الكويت، التي يتسيد منتخبها الأزرق سجلات البطولة بـ10 ألقاب، لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974، 1990، 2003، و2017.

وتوج المنتخب العراقي بلقبه الرابع في البطولة خلال النسخة الماضية التي استضافها على أرضه في محافظة البصرة الجنوبية في يناير الماضي، بعد 44 عاما على استضافة بغداد لخليجي 5 عام 1979.

وتأسس اتحاد كأس الخليج العربي عام 2016، بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية بدأت عام 2015، وكانت باكورة أعماله تنظيم خليجي 23 في الكويت عام 2017.

وجاءت خطوة تأسيس اتحاد كأس الخليج العربي في سياق ترتيب بطولات كأس الخليج باعتماد اختيار البلد المنظم على أساس "الملف" وليس "الدور"، كما كان معتمدا في النسخ السابقة