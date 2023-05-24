6 أشخاص يموتون اختناقا داخل بئر عميقة شمال غرب اليمن

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي 6 أشخاص اختناقا في بئر مياه أثناء حفرها، بمديرية أفلح اليمن وسط محافظة حجة.

وقال مواطنون إن ستة من أبناء قرية الحدب بعزلة جياح اختنقوا جراء نقص الأكسجين وانهيار جزئي أثناء حفر بئر عميقة.

وأوضحت المصادر أن الضحايا كانوا يحفرون البئر عندما تعرضوا لنقص في الأكسجين، ما أدى إلى وفاتهم اختناقاً.

والضحايا هم:

علي شوعي جعدان.

ويونس جعدان.

وناصر جعدان.

وأسامة جعدان.

وهلال محمد ظافر.

ومحمد حافظ الرباعي.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة اثنين آخرين، اختناقا بعودام مولد داخل بئر مائية في مديرية كحلان الشرف بالمحافظة ذاتها.

وتشهد محافظة حجة، التي تعاني من ندرة المياه، حوادث مماثلة بين الحين والآخر، نظرا لغياب الوعي بمخاطر النزول والبقاء داخل الآبار، خاصة أثناء تشغيل المولدات.