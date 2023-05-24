نجم المنتخبات اليمنية يعاني خذلان الجهات المعنية وحالته تستدعي نقله فورا الى الخارج

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طالب الشارع الرياضي في اليمن، من الجهات المعنية، سرعة التحرك لانقاذ حياة لاعب نادي شعب إب والمنتخبات الوطنية أكرم الورافي.
وبحسب ما رصده محرر مأرب برس، فإن النجم الورافي يعاني من اصابة خطيرة تستدعي نقله فورا للخارج.
وتعرض الورافي في فبراير الماضي لإصابة بالغة اثناء التدريبات مع ناديه شعب إب، تسببت في قطع ونزيف في الطحال، لينقل الى المستشفى واجرت له حينها عملية جراحية.
ويبدوا أن صحة النجم أكرم الورافي لم تتحسن بالشكل المطلوب، ما يستدعي نقله بسرعة للخارج ، وهو مالم يحدث حتى اليوم، في ظل خذلان الجهات المسئولة.
الصحفي والكاتب الرياضي المعروف عبدالله الصعفاني كتب على صفحته في فيسبوك حول وضع اللاعب أكرم قائلا:
''اذا وصل الفساد القيادي والإداري بناد رياضي درجة إهمال معالجة لاعب بمكانة وتأريخ نجم منتخب الأمل ومنتخبات جميع الفئات العمرية "أكرم الورافي" يصير على جمهور النادي أن يقيموا على ناديهم مأتماً وعويلاً'' ..
إدارة نادي شعب إب..
إستحوا على أنفسكم ..
ولا تنتظروا هيئات رياضية هي الأخرى مثلكم تؤكد أن من اختشوا ماتوا في حريق الحمَّام التركي''.
وعلق احدهم على منشور الصعفاني بقوله: ''ادارة النادي تنتظر الاتحاد والاتحاد ينتظر تبرع رجل اعمال''!!.