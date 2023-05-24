مبابي يلوي ذراع باريس سان جيرمان بقرار صادم بالأرقام.. صادرات تركيا إلى السعودية ترتفع 600% في الثلث الأول من العام شركة الغاز تفضح مليشيات الحوثيين: ''تبيع الغاز المستورد وتمنع وصول القادم من مأرب رغم فارق الكلفة'' لماذا حذف البنتاغون صور القنبلة مخترقة الخنادق الضخمة محاكمة ترامب بشأن صفقات مع دول أجنبية بينها السعودية ودول عربية أخرى أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار من ثروته خلال يوم واحد حاملة 16 صاروخاً برؤوس نووية.. أحدث غواصات روسيا تتجه لقاعدة بالمحيط الهادي تصعيد عنصري جديد للانتقالي يستهدف ابناء المناطق الشمالية الرئاسي:نرفض رفضاً قاطعاً أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين للعدو الحوثي مسؤول حكومي :الصين توجه للمليشيات صفعة مدوية
قالت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) أن ميليشيا الحوثي تمنع منذ أسبوعين وصول الغاز القادم من مارب الى مناطق سيطرتها وتستبدله بالمستورد رغم فارق الكلفة
وأكدت ان الميلشيا فرضت على السكان الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة الواحدة، ومنعت بيع الغاز المحلي بمبلغ 4500 للمواطنين
ووفق الشركة فان خطوات الميليشيا تهدف لإثراء قيادات ومشرفي المليشيا على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء شعبنا الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهب مرتباته خلال سنوات الحرب
واضافت: ''الميليشيا لا تكترث لمصير قرابة 25 مليون مواطن في تلك المحافظات التي تسيطر عليها بعد أن حولت تلك المناطق إلى سجن مفتوح يمارس فيه كل أساليب القمع وأنواع الظلم''.