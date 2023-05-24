شركة الغاز تفضح مليشيات الحوثيين: ''تبيع الغاز المستورد وتمنع وصول القادم من مأرب رغم فارق الكلفة''

الأربعاء 24 مايو 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-مأرب

عدد القراءات 427

قالت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) أن ميليشيا الحوثي تمنع منذ أسبوعين وصول الغاز القادم من مارب الى مناطق سيطرتها وتستبدله بالمستورد رغم فارق الكلفة

وأكدت ان الميلشيا فرضت على السكان الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة الواحدة، ومنعت بيع الغاز المحلي بمبلغ 4500 للمواطنين

ووفق الشركة فان خطوات الميليشيا تهدف لإثراء قيادات ومشرفي المليشيا على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء شعبنا الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهب مرتباته خلال سنوات الحرب

واضافت: ''الميليشيا لا تكترث لمصير قرابة 25 مليون مواطن في تلك المحافظات التي تسيطر عليها بعد أن حولت تلك المناطق إلى سجن مفتوح يمارس فيه كل أساليب القمع وأنواع الظلم''.