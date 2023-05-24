لماذا حذف البنتاغون صور القنبلة مخترقة الخنادق الضخمة محاكمة ترامب بشأن صفقات مع دول أجنبية بينها السعودية ودول عربية أخرى أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار من ثروته خلال يوم واحد حاملة 16 صاروخاً برؤوس نووية.. أحدث غواصات روسيا تتجه لقاعدة بالمحيط الهادي تصعيد عنصري جديد للانتقالي يستهدف ابناء المناطق الشمالية الرئاسي:نرفض رفضاً قاطعاً أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين للعدو الحوثي مسؤول حكومي :الصين توجه للمليشيات صفعة مدوية صحيفة تتحدث عن القبض على “خلية للموساد” في تركيا وتفاصيل نشاطها زعيم مليشيات الإرهاب يتحدث عن تصعيد عسكري لجماعته على نطاق واسع :السعودية لن تنعم بالأمن والاستقرار الجنوب ليس بلا ذاكرة حتى يختار الأسوأ ... عن تجربة الإنتقالي.. والوحدة والرهان على الحوثي
أفادت قناة "سي أن أن" بأن المدعين الفيدراليين أصدروا مذكرة استدعاء إلى "منظمة ترامب" للحصول على معلومات بشأن "صفقات تجارية في دول أجنبية"، وفقا لمصدرين مطلعين على التحقيق.
وقال أحد المصدرين إن "المحققين يبدو أنهم يركزون على المعاملات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البلدان التي ربما كانت مهتمة بأنواع من الوثائق السرية التي تم استردادها من ترامب بعد تركه منصبه".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تقريرا عن مذكرة الاستدعاء هذه، حيث نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر أن المحققين "سعوا للحصول على معلومات حول التراخيص العقارية لمنظمة ترامب وتعاملات التطوير في الصين وفرنسا وتركيا والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان".
وذكرت الصحيفة أن أمر الاستدعاء سعى للحصول على سجلات للصفقات التي تم التوصل إليها منذ عام 2017، عندما أصبح ترامب رئيسا. ووفق القناة الأمريكية، فإنه من غير المعلوم بالتحديد متى تم إصدار مذكرة الاستدعاء بحق منظمة ترامب.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن محاكمة ترامب بتهمة تزوير الوثائق ستجري في مارس 2024، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية. ولفتت إلى أن ترامب يواجه 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية، وأن أقصى عقوبة ممكنة لمجمل التهم الموجهة إلى ترامب هي 136 سنة في السجن