تصعيد عنصري جديد للانتقالي يستهدف ابناء المناطق الشمالية

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم امس الاثنين، ضبط ما أسماه “التغيّر الديمغرافي” وحصر نزوح اليمنيين إلى محافظات البلاد الجنوبية.

جاء ذلك في البيان الختامي للجمعية الوطنية الجنوبية (البرلمان) التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات الذي عقد دورته في مدينة المكلا عاصمة حضرموت.



ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله رغم معارضة معظم المكونات في المحافظات الجنوبية والشرقية.

كما حث المجلس الانتقالي على ضرورة “استكمال السيطرة العسكرية والأمنية على كافة الأراضي الجنوبية وإخراج بقايا القوات اليمنية”.

وتزايدت في الأشهر الأخيرة دعوات المجلس الانتقالي لإخراج المنطقة العسكرية الأولى من مديريات وادي حضرموت، وهو ما يرفضه سكان المحافظة والحكومة اليمنية والتحالف العربي.