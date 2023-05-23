الرئاسي:نرفض رفضاً قاطعاً أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين للعدو الحوثي

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - سبأ

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، اليوم، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى بلادنا ستيفن فاجن، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود التي تبذلها الدبلوماسية الأميركية لإحلال السلام فى اليمن.

وأكد مجلي، حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة وتحالف دعم الشرعية على إرساء قواعد السلام التي تضمن لشعبنا اليمني الحرية والعدالة والعيش الكريم، وإنهاء الحرب المفروضة عليه من مليشيا الحوثي الايرانية التي تسببت في إراقة دماء الأبرياء ومضاعفة معاناتهم و حرمان الموظفين من رواتبهم ومصادرة الأموال والاستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة بقوة السلاح.

وقال مجلي "إن الحوثي يرى السلام فرصة لتنشيط وترتيب أوضاعه العسكرية والسلام بالنسبة له ايضاً كلمة "عائمة" يستخدمها خلافًا للمعنى الحقيقي الذي يعرفه المجتمع الدولي".

وأضاف "نبدي مرونة عالية في التعاطي مع قضايا السلام لأجل شعبنا ونرفض رفضاً قاطعاً أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين للعدو الحوثي الذي لم يتوقف يوماً عن استهداف المدنيين والعسكريين".

ولفت مجلي، إلى أن المعلومات التي تصل من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا تشير إلى تحركات عدوانية عسكرية تقوم بها المليشيا الحوثية استعداداً للحرب وليس الدخول في أجواء السلام، كما تعمل على نقل كميات كبيرة من السلاح الثقيل بين الجبهات، وتجند الاطفال في المراكز الصيفية وتعمل بوتيرة عالية على حفر خنادق مموهة وتستحدث مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ لشن هجماتها العدوانية في الداخل والخارج بما في ذلك استهداف ممر الملاحة البحرية.

وتابع:" مثل هذه الأعمال والتحركات التي تحمل طابعاً تصعيدياً في الوقت الذي يبذل فيه المبعوثين الأممي و الأمريكي والإقليم والمجتمع الدولي جهوداً حثيثة لإحلال السلام، مؤشر على النوايا الحقيقة لهذه الجماعة، كما أنه عملاً عادياً صريح تقوم به جماعة مارقة على النظام و القانون والقرارات الدولية، فطائرات الحوثي المسيرة لم تتوقف عن استهداف الابرياء والمنشآت، والقنص مستمر في مناطق متفرقة من صعدة إلى الساحل الغربي و مأرب والضالع وشبوة والبيضاء وغيرها من المناطق".