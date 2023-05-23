مسؤول حكومي :الصين توجه للمليشيات صفعة مدوية

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 214

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "أن تأكيد الحكومة الصينية عبر القائم بالأعمال في سفارتها لدى بلادنا، أن لا علاقة لها بما اشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين مليشيا الحوثي وشركة انتون النفطية للاستثمار في اليمن، وإعلان الشركة في بيان رسمي إلغاء مذكرة التفاهم، التي وقعتها في 17 مايو، واقرارها بوقوعها ضحية التضليل، يمثل صفعة مدوية للمليشيا".

واوضح معمر الارياني في تغريدة له عبر حسابه على تويتر بان المليشيا الحوثية تحاول عبر مثل هذه الأكاذيب صناعة انتصارات وهمية لتضليل عناصرها، وايهامهم انها باتت سلطة امر واقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبمقدورها ابرام اتفاقات وتوقيع تفاهمات، بينما هي في الواقع مجرد مليشيا ارهابية لا تحضى بأي قبول شعبي، وتعيش حالة من العزلة الداخلية والخارجية.

وثمن الارياني موقف جمهورية الصين الشعبية الصديقة الثابت والراسخ في دعم الحكومة الشرعية وامن واستقرار اليمن وسلامة اراضيه.

واهاب الارياني بالشركات العالمية عدم الوقوع ضحية التضليل الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية..محذراً من اي نوع من التعامل معها، كونها مليشيا انقلابية مصنفة في قوائم الارهاب، ولا تمتلك أي صفة دستورية للتصرف أو الانتفاع بمقدرات البلد وثرواته، ومؤكدا أن اي تعامل مع المليشيا من اي نوع وتحت اي ظرف، يعرضها للملاحقة القانونية.