صحيفة تتحدث عن القبض على “خلية للموساد” في تركيا وتفاصيل نشاطها

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت السُلطات التركية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 15 شخصاً على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي وصفت أنها “خلية للموساد”، وأوضحت أن تلك “الخلية” كانت تجمع المعلومات بمساعدة آخرين.

خلية للموساد في تركيا



ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قضائية تركية قولها إنه تم القبض عليهم في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن المشتبه بهم ينقلون معلومات ووثائق إلى “الموساد”، دون توضيح نوع هذه الوثائق والمعلومات.

وذكرت صحيفة صباح التركية، أن جهاز المخابرات التركية تمكن من إحباط خلية تجسس تستهدف إيرانيين تابعة للموساد الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة المقربة من الحكومة، بأن جهاز المخابرات التركية قاد عملية ناجحة لمدة عام ونصف العام في متابعة الخلية الإسرائيلية، بالتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول.

تفاصيل نشاط الخلية

وأوضحت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات تمكن من الكشف عن الخلية، المكلفة بالتجسس على 23 شخصاً إيرانياً، وشركة تربطها علاقات تجارية مع تركية.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن سيركان أوزدمير، وهو أحد عناصر الجيش السابقين الفار من تركيا على خلفية اتهامه بعضوية “جماعة الخدمة” المحظورة، كان صلة الوصل بين الموساد وزعيم الخلية سلجوق كوجوك كايا.



وأردفت الصحيفة، أن رئيس الخلية قدم للموساد تفاصيلاً عن الأشخاص وأسرهم، وعن مواعيد سفرهم وعودتهم، وعن حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم وشبكات اتصالاتهم، ومحيطهم المكاني في المنزل والعمل، وأن كوجوك كايا أرسل طرداً يهدد فيه أحد الأشخاص الخاضعين للتجسس.



