مسؤول حكومي :الصين توجه للمليشيات صفعة مدوية صحيفة تتحدث عن القبض على “خلية للموساد” في تركيا وتفاصيل نشاطها زعيم مليشيات الإرهاب يتحدث عن تصعيد عسكري لجماعته على نطاق واسع :السعودية لن تنعم بالأمن والاستقرار الجنوب ليس بلا ذاكرة حتى يختار الأسوأ ... عن تجربة الإنتقالي.. والوحدة والرهان على الحوثي سفير اليمن في الدوحة يكشف عن 45 ألف وظيفة عمل ستوفرها قطر لليمنيين السفارة اليمنية في قطر تحتفي بذكرى الوحدة اليمنية وحدة الوساطة المحلية تسلم 8 جثث قتلي حرب بين أطراف النزاع في اليمن أول رائدة فضاء عربية.. السعودية ريانة برناوي تصل إلى محطة الفضاء الدولية بحضور عيدروس والبحسني والمحرمي.. الأمير خالد بن سلمان يهنئ رئيس وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة عيد الوحدة ويؤكد على موقف ثابت للمملكة من هو علي شمخاني؟ العربي الإيراني مهندس الإتفاق التاريخي الأخير بين إيران والسعودية؟
أعلنت السُلطات التركية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 15 شخصاً على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي وصفت أنها “خلية للموساد”، وأوضحت أن تلك “الخلية” كانت تجمع المعلومات بمساعدة آخرين.
خلية للموساد في تركيا
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قضائية تركية قولها إنه تم القبض عليهم في إطار تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن المشتبه بهم ينقلون معلومات ووثائق إلى “الموساد”، دون توضيح نوع هذه الوثائق والمعلومات.
وذكرت صحيفة صباح التركية، أن جهاز المخابرات التركية تمكن من إحباط خلية تجسس تستهدف إيرانيين تابعة للموساد الإسرائيلي.
وأفادت الصحيفة المقربة من الحكومة، بأن جهاز المخابرات التركية قاد عملية ناجحة لمدة عام ونصف العام في متابعة الخلية الإسرائيلية، بالتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول.
تفاصيل نشاط الخلية
وأوضحت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات تمكن من الكشف عن الخلية، المكلفة بالتجسس على 23 شخصاً إيرانياً، وشركة تربطها علاقات تجارية مع تركية.
وبحسب معلومات الصحيفة، فإن سيركان أوزدمير، وهو أحد عناصر الجيش السابقين الفار من تركيا على خلفية اتهامه بعضوية “جماعة الخدمة” المحظورة، كان صلة الوصل بين الموساد وزعيم الخلية سلجوق كوجوك كايا.
وأردفت الصحيفة، أن رئيس الخلية قدم للموساد تفاصيلاً عن الأشخاص وأسرهم، وعن مواعيد سفرهم وعودتهم، وعن حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم وشبكات اتصالاتهم، ومحيطهم المكاني في المنزل والعمل، وأن كوجوك كايا أرسل طرداً يهدد فيه أحد الأشخاص الخاضعين للتجسس.