مسؤول حكومي :الصين توجه للمليشيات صفعة مدوية صحيفة تتحدث عن القبض على “خلية للموساد” في تركيا وتفاصيل نشاطها زعيم مليشيات الإرهاب يتحدث عن تصعيد عسكري لجماعته على نطاق واسع :السعودية لن تنعم بالأمن والاستقرار الجنوب ليس بلا ذاكرة حتى يختار الأسوأ ... عن تجربة الإنتقالي.. والوحدة والرهان على الحوثي سفير اليمن في الدوحة يكشف عن 45 ألف وظيفة عمل ستوفرها قطر لليمنيين السفارة اليمنية في قطر تحتفي بذكرى الوحدة اليمنية وحدة الوساطة المحلية تسلم 8 جثث قتلي حرب بين أطراف النزاع في اليمن أول رائدة فضاء عربية.. السعودية ريانة برناوي تصل إلى محطة الفضاء الدولية بحضور عيدروس والبحسني والمحرمي.. الأمير خالد بن سلمان يهنئ رئيس وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة عيد الوحدة ويؤكد على موقف ثابت للمملكة من هو علي شمخاني؟ العربي الإيراني مهندس الإتفاق التاريخي الأخير بين إيران والسعودية؟
توعد زعيم مليشيات الحوثي الارهابية عبدالملك الحوثي بالعودة الى استئناف التصعيد العسكري متوعدا بان جماعته لن تستمر بالتهدئة طويلا فيما يحيك الاخرون" المؤامرات"، حد قوله.
واكد الحوثي في خطاب بمناسبة ما تطلق عليه الجماعة الذكرى السنوية للصرخة نقلته وسائل اعلام حوثية :"بقدر ما أعطينا مساحة لجهود الإخوة في عمان، لا يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية فيما يظن الآخرون أنهم يكسبون الوقت لتنفيذ المؤامرات".
وزعم بأن "حالة العدوان مستمرة بكل أشكالها وتم تخفيف التصعيد في بعض الجوانب لتستمر المؤامرات بأشكال متعددة".
وجدد رفض جماعته مساعي السعودية لعب دور الوساطة في النزاع باليمن، قائلا ان العالم يعلم أن الذي" أعلن نفسه قائدًا للتحالف في الحرب على بلدنا هو السعودي، فلماذا يحاول أن يقول إنه وسيط"
اضاف "إذا أرادت السعودي السلام فلتتحمل التزاماته".
واشار الى ان المطلوب هو" وقف العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويض وإعادة الإعمار"، كما جاء في الخطاب الذي بثته قناة "المسيرة"الحوثية.
واكد الحوثي بنبرة تهديد بان السعودية لن تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق طموحاتها الاقتصادية "إلا بسلام الشعب اليمني ورفع الحصار عنه"، حد تعبيره.
وقال زعيم الحوثيين"إذا كان السعودي يصور نفسه أنه يملك قرارات مستقلة، فليثبت استقلاليته في ملف اليمن وليتعامل بإنصاف".
وجدد الحوثي التهديد باتخاذ الإجراء العسكري أمام كل محاولة لنهب "ثروات شعبنا في أي محافظة من محافظات اليمن"، حد قوله.
واعتبر بان اي تعاقدات تقوم بها الحكومة المعترف بها دوليا "لا تمثل شيئًا وهي غير قانونية" .. زاعما ان جماعته ستحمي الثروات اليمنية سواء في البر أو البحر و"ليس فقط النفط والغاز بل كل الثروات السيادية ومنها المعادن".