السفارة اليمنية في قطر تحتفي بذكرى الوحدة اليمنية

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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احتفلت السفارة اليمنية في دولة قطر، اليوم، بالعيد الوطني الـ 33 للجمهورية اليمنية 22 مايو. وفي الحفل الذي حضره عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية اليمنية ورئيس وأعضاء أعضاء

الجالية اليمنية في قطر، اكد السفير راجح بادي على أهمية هذه الذكرى وما تمثله لليمنيين بكافة أطيافهم

. وأشار الى ان ما تحقق في مايو 1990 نتيجة جهود ونضالات كبيرة بذلتها قيادات وطنية في شمال الوطن وجنوبه، ويتوجب على الجميع الحفاظ عليه باعتباره مكتسب للشعب اليمني كافة.