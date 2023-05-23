وحدة الوساطة المحلية تسلم 8 جثث قتلي حرب بين أطراف النزاع في اليمن

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مارب برس - حميد الطاهري

عدد القراءات 400

قالت وحدة الوساطة المحلية بمؤسسة يمن للعدالة والتنمية والسلام انها تواصل جهودها في ملف تبادل الأسرى، وجثث القتلى،.

ونشرت المؤسسة على حسابها في" تويتر" بأنها سلمت" 8 "جثث قتلى ل أطراف النزاع في محافظتي شبوة والبيضاء،، وقالت المؤسسة بأنه تم يوم الأثنين 22/مايو 2023م و باشراف وجهود ‎ابو امير المصعبي استلام وتسليم عدد( 8 ) جثث من قتلى الحرب بين أطراف النزاع في الجبهات الجنوبية بمحافظتي شبوة والبيضاء اليمنية، .

وقالت مؤسسة يمن للعدالة والتنمية انها تلقت برقيات شكر وتقدير عن جهودها وتقديرا لجهود وحدة الوساطة المحلية برئاسة ابو امير المصعبي،في مؤسسة يمن للعدالة والتنمية والسلام على ما يبذلونه من جهود في تبادل الاسرى وجثث قتلى الحرب ل اطراف النزاع في اليمن.