سفير اليمن في الدوحة يكشف عن 45 ألف وظيفة عمل ستوفرها قطر لليمنيين السفارة اليمنية في قطر تحتفي بذكرى الوحدة اليمنية وحدة الوساطة المحلية تسلم 8 جثث قتلي حرب بين أطراف النزاع في اليمن أول رائدة فضاء عربية.. السعودية ريانة برناوي تصل إلى محطة الفضاء الدولية بحضور عيدروس والبحسني والمحرمي.. الأمير خالد بن سلمان يهنئ رئيس وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة عيد الوحدة ويؤكد على موقف ثابت للمملكة من هو علي شمخاني؟ العربي الإيراني مهندس الإتفاق التاريخي الأخير بين إيران والسعودية؟ العليمي يغادر الرياض الى أبوظبي.. وكالة سبأ تكشف أهداف وأسباب الزيارة عيدروس الزبيدي في تصريحات خطيرة: ''الرئاسي سينهار والحكومة الحالية ستنتهي'' ميزة طال انتظارها.. واتساب يسمح بتعديل الرسائل المرسلة وزير الصحة يلتقي الصحفيين المحررين من سجون الحوثي
قالت وحدة الوساطة المحلية بمؤسسة يمن للعدالة والتنمية والسلام انها تواصل جهودها في ملف تبادل الأسرى، وجثث القتلى،.
ونشرت المؤسسة على حسابها في" تويتر" بأنها سلمت" 8 "جثث قتلى ل أطراف النزاع في محافظتي شبوة والبيضاء،، وقالت المؤسسة بأنه تم يوم الأثنين 22/مايو 2023م و باشراف وجهود ابو امير المصعبي استلام وتسليم عدد( 8 ) جثث من قتلى الحرب بين أطراف النزاع في الجبهات الجنوبية بمحافظتي شبوة والبيضاء اليمنية، .
وقالت مؤسسة يمن للعدالة والتنمية انها تلقت برقيات شكر وتقدير عن جهودها وتقديرا لجهود وحدة الوساطة المحلية برئاسة ابو امير المصعبي،في مؤسسة يمن للعدالة والتنمية والسلام على ما يبذلونه من جهود في تبادل الاسرى وجثث قتلى الحرب ل اطراف النزاع في اليمن.