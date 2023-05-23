بحضور عيدروس والبحسني والمحرمي.. الأمير خالد بن سلمان يهنئ رئيس وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة عيد الوحدة ويؤكد على موقف ثابت للمملكة

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكد وزير الدفاع السعودي امس الاثنين استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي في كافة المجالات، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، يحقق السلام والنماء لليمن.

حيث استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية، وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وخلال اللقاء نقل الأمير خالد بن سلمان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لليمن وشعبه الأمن والاستقرار. كما هنأ الرئيس، وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى يوم الوحدة اليمنية.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأمير خالد بن سلمان، تحياته وأعضاء المجلس إلى قيادة المملكة، متمنيا لها وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء.

كما هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، بنجاح "قمة جدة" العربية، والقرارات الإيجابية التي تمخضت عنها دعما للشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بالدور السعودي الرائد لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الكلمة، وحماية وتماسك المنظومة العربية، ومؤسساتها الوطنية.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس عاليا مواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب واحلال السلام، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والجهود الرامية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعن الجانب السعودي سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.