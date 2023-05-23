العليمي يغادر الرياض الى أبوظبي.. وكالة سبأ تكشف أهداف وأسباب الزيارة

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة في اليمن اليوم الثلاثاء الى العاصمة الإماراتية أبو ظبي بالتزامن مع تصعيد الانتقالي في حضرموت وتلويحه بورقة الانفصال ، و بعد يوم من استدعاء جميع أعضاء المجلس الرئاسي إلى الرياض والتقائهم وزير الدفاع السعودي.

وكالة سبأ الرسمية قالت ان العليمي وصل العاصمة الاماراتية ابوظبي، في زيارة قصيرة للدولة الشقيقة''.

وكان في استقباله، وزير العدل الاماراتي عبدالله سلطان النعيمي، وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد سعيد المنهالي، واعضاء السفارة.

ووفق الوكالة سيعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لقاءات مع القيادة الاماراتية، حول تطورات الوضع اليمني، خصوصاً فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية والخدمية، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب لتلك الاصلاحات.

كما سيبحث الرئيس، المساعي الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي من اجل تجديد الهدنة، واحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.