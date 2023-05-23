ميزة طال انتظارها.. واتساب يسمح بتعديل الرسائل المرسلة وزير الصحة يلتقي الصحفيين المحررين من سجون الحوثي النائب العليمي يزور اللوائين (الصبيحي) و(رجب) ويشيد بمناقبهما الوطنية هل ينتقل نيمار إلى مانشستر يونايتد ؟ تركيا تجدد دعمها لوحدة واستقرار اليمن الحرب ستنتهي بشرط.. قائد قوات الدعم السريع “حميدتي” ينشر تسجيلاً صوتياً واشنطن تغضب فلول الانفصال بهذا البيان المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا في الرياض برئاسة الرئيس «رشاد العليمي» - تفاصيل الاجتماع صراع ومنافسة تقوده شركة ميتا لضرب تويتر عبر تطبيق جديد لإنستقرام دائرة التوجيه المعنوي تنظم حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية
منح واتساب المستخدمين واحدة من ميزاته المنتظرة بشدة وهي القدرة على تعديل الرسائل.
وقال تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا في تدوينة الاثنين: "حين ترتكب خطأ أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب"، وفق رويترز.
ومع نشر الخاصية عالمياً في الأسابيع المقبلة، سيتمكن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على "إرسال".
كما يمكن التمتع بهذه الخاصية عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة واختيار "تعديل" في القائمة.
وستحمل الرسالة المعدلة وصف "معدلة"، بدون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.
تليغرام وسيغنال وتويتر يشار إلى أن التطبيقات المنافسة مثل تليغرام وسيغنال تسمح للمستخدمين بالفعل بتعديل الرسائل.
كذلك أتاح موقع تويتر للتدوينات الصغيرة إمكان تعديل التغريدات لطائفة معينة من المستخدمين في العام الماضي