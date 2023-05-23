آخر الاخبار

ميزة طال انتظارها.. واتساب يسمح بتعديل الرسائل المرسلة وزير الصحة يلتقي الصحفيين المحررين من سجون الحوثي النائب العليمي يزور اللوائين (الصبيحي) و(رجب) ويشيد بمناقبهما الوطنية هل ينتقل نيمار إلى مانشستر يونايتد ؟ تركيا تجدد دعمها لوحدة واستقرار اليمن الحرب ستنتهي بشرط.. قائد قوات الدعم السريع “حميدتي” ينشر تسجيلاً صوتياً واشنطن تغضب فلول الانفصال بهذا البيان المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا في الرياض برئاسة الرئيس «رشاد العليمي» - تفاصيل الاجتماع صراع ومنافسة تقوده شركة ميتا لضرب تويتر عبر تطبيق جديد لإنستقرام دائرة التوجيه المعنوي تنظم حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية

ميزة طال انتظارها.. واتساب يسمح بتعديل الرسائل المرسلة

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 185

 

منح واتساب المستخدمين واحدة من ميزاته المنتظرة بشدة وهي القدرة على تعديل الرسائل.

وقال تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا في تدوينة الاثنين: "حين ترتكب خطأ أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب"، وفق رويترز.

ومع نشر الخاصية عالمياً في الأسابيع المقبلة، سيتمكن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على "إرسال".

كما يمكن التمتع بهذه الخاصية عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة واختيار "تعديل" في القائمة.

وستحمل الرسالة المعدلة وصف "معدلة"، بدون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.

تليغرام وسيغنال وتويتر يشار إلى أن التطبيقات المنافسة مثل تليغرام وسيغنال تسمح للمستخدمين بالفعل بتعديل الرسائل.

كذلك أتاح موقع تويتر للتدوينات الصغيرة إمكان تعديل التغريدات لطائفة معينة من المستخدمين في العام الماضي

إقراء أيضاً
صراع ومنافسة تقوده شركة ميتا لضرب تويتر عبر تطبيق جديد لإنستقرام
القولون العصبي.. نصائح ستخفف مشقة المتلازمة المؤلمة
3 علامات في بطنك يمكن أن تكشف إصابة سرطان الكبد
تعرف على أعراض الألم العصبي الوربي وخطره على القلب
تطبيق واتساب يعلن عن تقديم خدمات جديدة ومميزة
تسريبات تكشف مزايا هاتف موتورولا الجديد القابل للطي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول في اليمن