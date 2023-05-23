وزير الصحة يلتقي الصحفيين المحررين من سجون الحوثي

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الصحفيين المحررين من سجون ميليشيات الحوثي.

واستمع الوزير بحيبح خلال لقائه الصحفيين المحررين في الصفقة الأخيرة من سجون الحوثي وهم عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي وبجانبهم زملائهم المحررين في صفقة سابقة هشام طرموم وحسن عناب إلى ما تعرضوا له في سجون الحوثي من انتهاكات انسانية ومصادرة لحقهم في الحياة والحرية، مؤكدين أن ميليشيات الحوثي تعمدت حرمانهم الغذاء والعلاج والحقوق الإنسانية، وكانت تقوم بمصادر الأدوية التي يقدمها الصليب الأحمر للمختطفين في السجون.

واعتبر الوزير بحيبح ما تعرض له الصحفيون في سجون المليشيات الحوثية جريمة بكل المقاييس وتستدعي محاسبة الجماعة الارهابية.