النائب العليمي يزور اللوائين (الصبيحي) و(رجب) ويشيد بمناقبهما الوطنية

الثلاثاء 23 مايو 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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زار الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء الأحد، كلا من اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق واللواء فيصل رجب، في مقر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض.

وهنأ الدكتور العليمي اللوائين الصبيحي ورجب بمناسبة إطلاق سراحهم وتحررهما من سجون الموت الحوثية متمنيا لهم دوام الصحة و السعادة.

مشيدا بمناقبهما باعتبارهما قامتان وطنيتان تحظى باحترام الشعب اليمني وايقونة الصمود في وجه المليشيات الكهنوتية.