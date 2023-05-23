وزير الصحة يلتقي الصحفيين المحررين من سجون الحوثي النائب العليمي يزور اللوائين (الصبيحي) و(رجب) ويشيد بمناقبهما الوطنية هل ينتقل نيمار إلى مانشستر يونايتد ؟ تركيا تجدد دعمها لوحدة واستقرار اليمن الحرب ستنتهي بشرط.. قائد قوات الدعم السريع “حميدتي” ينشر تسجيلاً صوتياً واشنطن تغضب فلول الانفصال بهذا البيان المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا في الرياض برئاسة الرئيس «رشاد العليمي» - تفاصيل الاجتماع صراع ومنافسة تقوده شركة ميتا لضرب تويتر عبر تطبيق جديد لإنستقرام دائرة التوجيه المعنوي تنظم حفلاً خطابياً وفنياً بمناسبة العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية وفد مكونات حضرموت يتشاور بالرياض للاتفاق على رؤية مستقبلية موحدة
زار الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء الأحد، كلا من اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق واللواء فيصل رجب، في مقر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض.
وهنأ الدكتور العليمي اللوائين الصبيحي ورجب بمناسبة إطلاق سراحهم وتحررهما من سجون الموت الحوثية متمنيا لهم دوام الصحة و السعادة.
مشيدا بمناقبهما باعتبارهما قامتان وطنيتان تحظى باحترام الشعب اليمني وايقونة الصمود في وجه المليشيات الكهنوتية.