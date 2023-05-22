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هل ينتقل نيمار إلى مانشستر يونايتد ؟

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن هناك مفاوضات بين مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان حول انتقال محتمل للبرازيلي نيمار لصفوف الفريق الإنجليزي.

كاسيميرو سيلعب دورًا في إقناع مواطنه المنفتح للعب في الدوري الإنجليزي لو تأكد من رغبة المدرب تين هاج المتحفظ على الصفقة خوفا من تصرفات نيمار الغير مسئولة ولكن إن حصل على ضمانات بأن نيمار سيتغير في إنجلترا قد يفكر في ضم اللاعب لتكوين هجوم قوي يضم نيمار وأنتوني وراشفورد وسانشو .

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