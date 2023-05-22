تركيا تجدد دعمها لوحدة واستقرار اليمن

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 277

جددت تركيا، الإثنين، دعمها لوحدة اليمن واستقراره والحفاظ على سيادة البلاد، بالتزامن مع ذكرى تحقيق الوحدة الوطنية.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها احمد جميل أمير اغلو رئيس دائرة المراسم والبروتوكولات في الخارجية التركية، خلال فعالية إختفائية نظمتها سفارة اليمن في تركيا بالذكرى الـ 33 لتحقيق الوحدة.



وأشاد أوغلو، بعمق العلاقات اليمنية التركية التي تمتد عقوداً وتشمل مختلف المجالات، مؤكدا التزام بلاده بدورها الأخوي والإنساني مع الشعب اليمني ودعم اليمن وسيادته وأمنه واستقراره.



وقال سفير اليمن في تركيا محمد صالح طريق إن الوحدة ليست منجز عادي بل هي مشروع وطني جامع، تحققت من خلاله آمال الشعب اليمني شمالا وجنوبا.



وأكد طريق أن الوحدة ليست مجرد فعل سياسي عابر في مسيرة الوطن، بل هي خيار وإرادة الأمة اليمنية جمعاء، التي قدمت من أجلها الغالي والنفيس حتى تحققت في الثاني والعشرين من مايو 1990.



وأشار إلى ما تواجهه البلاد من تحديات كبيرة جراء انقلاب جماعة الحوثي، مضيفا :"إننا نراهن على الوعي الوطني لقيادتنا السياسية وشعبنا اليمني بكل أطيافه للوقوف بكل ثبات مع مشروع الوحدة الذي يمثل أرقى حالات الاجماع الوطني".