واشنطن تغضب فلول الانفصال بهذا البيان

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، دعم وحدة ‎اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، تزامنا مع الذكرى الـ 33 لعيد الوحدة اليمنية.

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن في بيان نشرته سفارة واشنطن باليمن: "أتقدم باحر التهاني والتبريكات لكافة الشعب اليمني بمناسبة ‎الوحدة اليمنية".

وأضاف في برقية التهنئة: "تدعم الولايات المتحدة وحدة ‎اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والوصول إلى عملية سلام شاملة للتوصل إلى حل دائم للصراع".