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المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا في الرياض برئاسة الرئيس «رشاد العليمي» - تفاصيل الاجتماع

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه طارق صالح، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.
وفي الاجتماع اطلع المجلس على المستجدات المحلية، و ناقش باستفاضة الاوضاع الاقتصادية، والاجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع مستجدات جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة واحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
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