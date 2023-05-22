صراع ومنافسة تقوده شركة ميتا لضرب تويتر عبر تطبيق جديد لإنستقرام

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أعلنت منصة "إنستقرام" المملوكة لشركة "ميتا- بلاتفورمز" الأمريكية أنها تخطط رسمياً لإطلاق تطبيق جديد للمنشورات النصية لمنافسة "تويتر" عقب انتهاء فترة اختباره مع المؤثرين وصانعي المحتوى.
وأوضحت المنصة، وفقاً لشبكة "بلومبرغ" الأمريكية، أن التطبيق الجديد يحمل الاسم الرمزي "P92"، وهو تطبيق مستقل يمكن التسجيل به عبر بيانات إنستقرام ذاتها، كما يعتمد جزئياً على بروتوكول ActivityPub المعياري.
وأضافت أنه سيتم نقل متابعي المستخدمين للتطبيق الجديد تلقائياً، إلى جانب بيانات أخرى كاسم المستخدم والسيرة الذاتية وعلامة التوثيق، حيث يمكن إنشاء منشورات يصل طولها إلى 500 حرف مع الروابط والصور ومقاطع الفيديو المرفقة