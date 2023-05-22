وفد مكونات حضرموت يتشاور بالرياض للاتفاق على رؤية مستقبلية موحدة

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عقد الوفد الحضرمي الذي يشمل مكونات حضرموت السياسية والقبلية والمجتمعية يتقدمهم محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وقيادات بارزة من أبناء حضرموت بمجلسي النواب والشورى، بحضور نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة، ورئيس حلف قبائل حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وممثلي المكونات والقوى السياسية ومقادمة ومناصب كبرى القبائل والوجهاء والمشائخ والأعيان وشخصيات صحفية واجتماعية، اجتماعًا تشاوريًا مساء أمس بالرياض.

في مستهل اللقاء تحدث محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت بن ماضي بكلمة قدم للحضور تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مشيدًا باهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة بحضرموت على وجه الخصوص ومواقفها تجاه بلادنا بشكل عام، وقال إن هذه الدعوة هي محل امانة ومسؤولية لمناقشة قضية

مهمة لذلك يجب ان يستشعر الحضور انهم يمثلون كل حضرموت وان الظروف الحالية اتت بهم الى هذا الموقع ليس لانهم الافضل فهناك من هو أكفأ منهم، ومنهم أنا كمحافظ ادرك تمامًا ان هناك المئات في حضرموت افضل مني ولكني اخترت في هذا المنصب ووافقت عليه مستعينًا بالله تعالى وراجيًا اعانة أهلي ابناء حضرموت على اداء مهمتنا ومسؤوليتنا، وان يكونوا سندًا لنا حتى نكون اقوياء جميعًا، ولهذا فإن اي مكوّن حضر هذا الاجتماع يجب ان يضع نصب عينيه انه يمثل كل حضرموت وان تكون اولويتنا ان نتفق لنقدم نموذجًا وان حضرموت لها تاريخ في التوافق والادارة والوسطية والاعتدال ولذلك يجب تجسيد عدم الاختلاف واقعًا.

واضاف المحافظ انها فرصة تاريخية اليوم لان ميزة هذه اللقاء انه تحقق لابناء حضرموت دون غيرهم ولهذا يجب عليهم تحمل المسؤولية وتوحيد الصف والمشاركة في الرأي وان لا نكرر اخطاء الماضي، فنحن لا نرفض الشراكة ابدًا لكننا نرفض التبعية، شاكرين هذا الاهتمام من المملكة العربية

السعودية الشقيقة النابع من العلاقات الازلية المتميزة بين المملكة وحضرموت على وجه الخصوص، ونؤكد ان لقائنا هذا ليس ردة فعل لأحد فمن اجتمع بالأمس في حضرموت هم ابناء حضرموت وهم أهلنا، ودعوتنا دائمًا وحدة الصف وان نجتمع جميعًا ومعًا لتكون حضرموت قوية بأبنائها وصاحبة القرار في أرضها.

وشكرت كلمات الحضور المملكة العربية السعودية لمواقفها تجاه حضرموت على وجه الخصوص، مؤكدين ضرورة وحدة الصف وتسجيل موقف موحد والوقوف خلف السلطة المحلية لتكون حضرموت حاضرة في التسوية السياسية القادمة بمكانتها، معتبرين هذا اللقاء فرصة تاريخية للتشاور حول مستقبل حضرموت السياسي، مباركين جهود ودعوات المحافظ لوحدة الكلمة والصف.

هذا وتتواصل لقاءات الوفد الحضرمي بالرياض لتشكيل رؤية موحدة. وكان الوفد وصل الرياض أمس الاول تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة.