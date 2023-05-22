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جمهورية الصين توجه ردا  محرقا للمليشيات الحوثية بخصوص الاستكشافات النفطية

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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 بعد تناقل وسائل الإعلام التابعة للمليشيات الحوثية خبرا يفيد قربهم من القيام بعمليات التنقيب عن النفط في مناطق سيطرتهم ، عبر توقيعهم مذكرة مع احد الشركات الصينية.

حيث نفت الصين اليوم الإثنين، أي علاقة لها حول توقيع مذكرة تفاهم بين جماعة الحوثي وشركة أنتون النفطية. جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية احمد بن مبارك، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن. 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القائم بالأعمال في السفارة الصينية أكد خلال الإتصال، انه لا علاقة للحكومة الصينية بما اشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين جماعة الحوثي وشركة انتون النفطية". وأضافت بأن القائم بأعمال السفارة، أفاد بأن الشركة "أنتون النفطية" خاصة ولا تمتلك الصفة او الحق للتوقيع على مذكرة تفاهم وجاري التحقق من الامر. 

ويوم السبت الماضي، أعلنت جماعة الحوثي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أنتون أويل" ومع ممثل للحكومة الصينية، من أجل الاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة.

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