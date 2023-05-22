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جماعة الحوثي تمنع مؤتمر صنعاء من الإحتفال بعيد الوحدة

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص
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أكدت مصادر خاصة لمأرب برس بأن مليشيات الحوثي الانقلابية منعت قيادات حزب المؤتمر في صنعاء من اقامة فعالية احتفالية بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية 22 مايو.

وكان مؤتمر صنعاء ينوي اقامة احتفالية احياء للذكرى الـ 33 لقيام الوحدة اليمنية، غير ان سلطات الحوثي منعت ذلك.

ويحتفل اليمنيون اليوم الاثنين، بذكرى قيام الوحدة اليمنية بين شطري البلاد الشمال والجنوب في 22 مايو 1990.

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