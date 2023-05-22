شاهد.. ظهور جديد للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ظهر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، امس الاحد، وبجانبه اللواءين محمود الصبيحي وفيصل رجب المفرج عنهما مؤخرا من سجون الحوثي، بعد نحو 8 سنوات من الاعتقال.

حيث استقبل عبد ربه منصور هادي، وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب، عشية الذكرى الـ 33 للوحدة اليمنية، في مقر اقامته بجدة السعودية.

وهذا ثاني ظهور لهادي منذ اعلان نقل السلطة في ابريل العام الماضي، حيث ظهر قبل اسابيع مع رئيس واعضاء مجلس القيادة.