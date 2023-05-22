الشبكة اليمنية للحقوق والحريات : 3519 جريمة حوثية في محافظة إب

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اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم ، مليشيا الحوثي بارتكاب أكثر من 3519 جريمة وانتهاكا في محافظة إب خلال الفترة من يناير 2020 وحتى 30 مارس 2023م، مبينة أن تلك الجرائم الحوثية ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
وقالت الشبكة في تقرير (حصلت «عكاظ» نسخة منه): إن فريقها رصد مقتل 213 مدنياً من مختلف مديريات المحافظة، بينهم أطفال ونساء ومسنون، وإصابة 189 آخرين، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على 121 مدنياً، موضحة أن المليشيا ارتكبت 13 جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجهات اجتماعية، و9 جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين.
وأشارت الشبكة إلى أن الانقلابيين اختطفوا 582 مدنياً ولا يزال نحو 123 منهم قيد الاختطاف حتى اللحظة، مبينة أن هناك 65 مختطفاً تعرضوا للتعذيب في السجون الحوثية.
وفيما يتعلق بخسائر المنشآت العامة والخاصة، أوضح التقرير أن هناك 532 منشآة عامة وخاصة تضررت جراء المداهمة الحوثية، بينها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها، إضافة إلى تفجير 12 منزلا.
ولفت التقرير إلى أن المليشيا نهبت 65 مزرعة وأتلفت 12 أخرى كليا، فضلا عن نهب 38 مركبة ووسيلة نقل، وتدمير خزانين لتجميع المياه، مبينة أن المليشيا اقتحمت واحتلت 32 مدرسة حكومية ومدرسة واحدة أهلية وحولت 9 منها إلى سجون خاصة لاحتجاز أبناء المحافظة.
وكشف التقرير تجنيد الحوثيين نحو 1322 طفلاً تحت سن 17 عاما، دفعت بهم إلى جبهات القتال في محافظات تعز والضالع والبيضاء وشبوة ومأرب، أغلبهم من دون علم أهاليهم، موكدة أن هناك 278 أسرة تعرضت للتهجير والتشريد.
وذكر التقرير أن معدلات الجريمة والقتل اليومي وأعمال النهب والسطو في أوساط السكان المدنيين في الحافظة ارتفعت بشكل غير مسبوق وسط تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل.