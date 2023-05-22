آخر الاخبار

بالأرقام والبيانات.. تقرير يكشف حجم الثروة المطلوبة لدخول نادي الأغنياء في 25 دولة السعودية.. أحكام بالسجن تصل لـ70 عاما بقضية صكوك الباحة مفاجئات جديدة في الانتخابات التركية.. المرشح السابق يستعد لدعم أردوغان الشبكة اليمنية للحقوق والحريات : 3519 جريمة حوثية في محافظة إب الدولار يتعثر بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين القولون العصبي.. نصائح ستخفف مشقة المتلازمة المؤلمة 3 علامات في بطنك يمكن أن تكشف إصابة سرطان الكبد في حالة الحرب أو انهيار النظام.. قصر فاره يحمي بوتين تحت الأرض الرئيس رشاد العليمي يتحدث عن استعداد حوثي لاجتياح المحافظات الجنوبية ويؤكد :الاحتفال بيوم الوحدة التزام بقوة الدستور والمركز القانوني الشرعي للدولة رئيس الإصلاح:الوحدة منحتنا الحرية والجمهورية منحتنا المواطنة المتساوية

3 علامات في بطنك يمكن أن تكشف إصابة سرطان الكبد

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 231

 

 

إذا كنت تعاني من أي أعراض غير مبررة للسرطان، يجب عليك طلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن.

وهناك العديد من عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكبد، حيث يُعتقد أن شرب الكحول فقط يمثل حوالي سبعة من كل 100 تشخيص.

وفي المقابل، يمكن ربط كل من زيادة الوزن والتدخين بحوالي 20% من حالات سرطان الكبد.

وكما هو الحال مع أي مرض، كلما أسرعت في اكتشاف أعراض سرطان الكبد، كلما أمكنك طلب العلاج بشكل أسرع. ومع ذلك، فإن سرطان الكبد في مراحله الأولى لا تظهر عليه الأعراض في كثير من الأحيان.

ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك ثلاث علامات للمرض يمكن أن تظهر في البطن.

- انتفاخ البطن.

- ألم في بطنك.

  • نتوء في الجانب الأيمن من بطنك.
  • وتقول الجمعية الخيرية: "راجع طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض".
  • وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة لماذا يمكن أن يؤثر سرطان الكبد على البطن، مدرجا سببين محتملين للتورم.
  • وتقول:
  • "قد يكون هذا بسبب: أن الكبد يكبر بسبب نمو السرطان، ويسبب تورما في الجانب الأيمن من بطنك.
  • السرطان (أو تليف الكبد) يزيد الضغط في الكبد ما يؤدي إلى عودة الدم إلى الأوعية (الأوردة). وهذا يفرض خروج السوائل من الأوردة إلى البطن (الاستسقاء)".
  • باحثون يكتشفون أدلة على ارتباط فيروس شائع مسبب لـ"مرض التقبيل" باضطراب عصبي مزمن وتضيف: "الضغط المتزايد في الأوردة يمكن أن يجعلها منتفخة بحيث يمكن رؤيتها تحت سطح بطنك.
  • ويمكن أن يحدث الاستسقاء أيضا عندما لا ينتج الكبد ما يكفي من بروتين الدم (الألبومين)".
  • ويقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "Cancer Research UK": "قد يتسبب انتفاخ البطن في الشعور بعدم الراحة أو الألم، وفقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة. ويمكن أن يسبب تضخم الكبد ألما في كتفك الأيمن. وهذا لأن الكبد المتضخم يحفز الأعصاب التي تتصل بأعصاب الكتف.
  • وهذا ما يسمى بالألم المشار إليه"
  • . ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الكبد ما يلي:
  • - فقدان الوزن.
  • - اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).
  • - الشعور بالمرض.
  • - فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة. - ألم في كتفك الأيمن
إقراء أيضاً
القولون العصبي.. نصائح ستخفف مشقة المتلازمة المؤلمة
تعرف على أعراض الألم العصبي الوربي وخطره على القلب
تطبيق واتساب يعلن عن تقديم خدمات جديدة ومميزة
تسريبات تكشف مزايا هاتف موتورولا الجديد القابل للطي
تعرف على 9 مشروبات مهمة و تساعدك على النوم بسهولة أكبر
تعرف على الطريقه الخاصة لمنع اضافاتك لأي مجموعات على الوتسآب الا بموافقتك
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول في اليمن