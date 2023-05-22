3 علامات في بطنك يمكن أن تكشف إصابة سرطان الكبد

الإثنين 22 مايو 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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إذا كنت تعاني من أي أعراض غير مبررة للسرطان، يجب عليك طلب المشورة الطبية في أقرب وقت ممكن.

وهناك العديد من عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكبد، حيث يُعتقد أن شرب الكحول فقط يمثل حوالي سبعة من كل 100 تشخيص.

وفي المقابل، يمكن ربط كل من زيادة الوزن والتدخين بحوالي 20% من حالات سرطان الكبد.

وكما هو الحال مع أي مرض، كلما أسرعت في اكتشاف أعراض سرطان الكبد، كلما أمكنك طلب العلاج بشكل أسرع. ومع ذلك، فإن سرطان الكبد في مراحله الأولى لا تظهر عليه الأعراض في كثير من الأحيان.

ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك ثلاث علامات للمرض يمكن أن تظهر في البطن.

- انتفاخ البطن.

- ألم في بطنك.