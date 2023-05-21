توكل كرمان : لن نسمح لأحد أن يفصل لنا اليمن على مقاسه والأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التآمر على الوحدة الوطنية

الأحد 21 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على ضرورة التمسك بالوحدة اليمنية معلنة رفضها كل المؤامرات التي تهدف لتمزيق اليمن.

وأفادت في كلمة لها بالتزامن مع الذكرى الـ33 لتحقيق الوحدة بأنه من يجب عليه أن يخجل اليوم هم العملاء الذين ينفذون مخططات أعداء اليمن ويسعون لتمزيقه.

وأوضحت كرمان بان اليمن تتعرض اليوم لمؤامرة تستهدف وحدته وجمهوريته وسيادته واستقلاله وتسعى لإعادته إلى عهد السلطنات والمشيخات والإمامة والمحميات والاحتلال والوصاية الخارجية. وحذرت من مؤامرة تقسيم اليمن إلى دويلات، مشددة على ضرورة يقظة الشعب اليمن والتمسك بالثوابت الوطنية والوحدة والجمهورية والسيادة ومواجهة كل المؤامرات.

وتابعت كرمان قائلة: " الانفصال يعد اليمن بمهانة تاريخية لن تغفرها لنا الأجيال القادمة إن صمتنا عنها وقبلنا بها".

وبينت النوبلية توكل كرمان بأن أعداء الشعب اليمني يعملون اليوم لتمزيق اليمن لتسهل لهم الهيمنة على ثرواته وجزره وسواحله ومقدراته ومكتسباته.

وأضافت:" إن أعداء اليمن يرسمون اليوم خطوط حصصهم على دمائنا وفوق أنقاض بلدنا ويتقاسمون النفوذ مثلما كانت الإمامة المتوكلية والاستعمار البريطاني".

ووجهت كرمان رسائل لاذعة إلى الأحزاب السياسية اليمنية محملة إياها المسؤولية الكاملة عن التآمر على الوحدة الوطنية وقالت إن الصمت خيانة وجريمة كبرى".

وشددت كرمان على أنه ليس من حق أحد أن يغير من معالم اليمن أو ينتقص من أراضيها وحدودها وأي عمل في هذا السياق فهو أمر غير مشروع يحق لليمنيين مقاومته، حد تعبيرها.

كرمان أضافت في كلمتها: " عندما ندافع عن الوحدة نحن ندافع عن الاستقلال والنظام الجمهوري والديموقراطية والانفصاليون الجدد ".

وأشارت إلى أن الوحدة شرط أساسي للقضاء على المشروعات الطائفية والجهوية وفي مقدمتها الإمامة والحكم العائلي وقالت:"لن نسمح لأحد أن يفصل لنا اليمن على مقاسه لأن اليمن الذي ندافع عنه هو يمن اتحادي متعدد ومتنوع بعيدا عن العنصرية والمناطقية" وأفات بأن معركة اليوم فاصلة في تاريخ اليمن قائلة:" أن يكون اليمن كبيرا أو أن يتلاشى إما أن يكون جمهوريا أو إمامة ومرضا وجوعا إما أن يكون قويا مستقلا أو تابعا منزوع القرار والسيادة".

واعتبرت كرمان كل ما يصدر من أي تنظيم سياسي أو عسكري تحت أي دعوى هو والعدم سواء ولا شرعية أو اعتبار له لأنه لا أحد يملك تغيير شيء في الوضع القانوني للجمهورية اليمنية إلا اليمنيون أنفسهم.

وفي ختام كلمتها أكدت كرمان على أن اليمن كبير بتاريخه وأبنائه وهو عصي على الكسر والبلع والإلحاق ولا يصلح إلا كما بدا لأبنائه منذ فجر التاريخ موحدا مستقلا جديرا بالحياة والتواجد بين الكبار.