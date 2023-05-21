قطاع الأوقاف بوزارة الإرشاد يناقش ملفات وقضايا أوقاف عدن

الأحد 21 مايو 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الأوقاف، الدكتور/ وضاح الشبحي، مع مدير عام مكتب أوقاف محافظة عدن، الدكتور/ محمد الوالي، عدداً من القضايا المتصلة بالأوقاف في المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وكيل الوزارة لقطاع الأوقاف، صباح اليوم الأحد، لمكتب أوقاف عدن، ضمن النزولات الميدانية المجدولة بحسب خطة قطاع الأوقاف في الوزارة. وتطرق الإجتماع إلى مناقشة أوضاع مكتب عدن، .

حيث أستمع الوكيل إلى شرح تفصيلي، من مدير عام مكتب أوقاف عدن، فيما يتعلق بأوقاف المحافظة، وطلب الوكيل الرفع بتقرير تفصيلي بذلك، والقضايا المتعثرة.

كما تم مناقشة ايجارات الأوقاف، ومعالجة التبخس في الإيجار، ووضع خطة لرفع الإيجارات بالمثل.