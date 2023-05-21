لقاء يمني أمريكي يناقش مستجدات الأوضاع اليمنية وآلية دعم استقرار العملة

الأحد 21 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، مع سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي، بحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن مستجدات الجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة، واحياء العملية السياسية في ظل تعنت جماعة الحوثي.



وأضافت بأن اللقاء، ناقش الاصلاحات الحكومية لتحسين الخدمات، والاوضاع المعيشية، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والدعم المطلوب لتعزيز هذه الاصلاحات.