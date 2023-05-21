قطاع الأوقاف بوزارة الإرشاد يناقش ملفات وقضايا أوقاف عدن الأحزاب والقوى السياسية اليمنية تصدر بيانا هاماً بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية الـ 33 فرنسا تجدد دعمها للوحدة اليمنية لقاء يمني أمريكي يناقش مستجدات الأوضاع اليمنية وآلية دعم استقرار العملة في ذكرى الوحدة الـ33.. يمنيون يُذكِّرن باحتضان عدن لأعضاء الحركة الوطنية ويؤكدون أن 22 مايو "ثمرة نضالات ثوار سبتمبر وأكتوبر" ادانات واسعة لإقتحام مسئول اسرائيلي المسجد الأقصى حملة شعبية واسعة مساء اليوم إحياءً للعيد الـ 33 للوحدة اليمنية عضو مجلس القيادة الرئاسي يصرح بانضمامه رسميا للمجلس الإنتقالي المطالب بالإنفصال غدا الإثنين إجازة رسمية في اليمن روسيا تعلن السيطرة على باخموت وتعد بتكريم المشاركين بالمعركة
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، مع سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الرئيس العليمي، بحث مع السفير الأمريكي لدى اليمن مستجدات الجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة، واحياء العملية السياسية في ظل تعنت جماعة الحوثي.
وأضافت بأن اللقاء، ناقش الاصلاحات الحكومية لتحسين الخدمات، والاوضاع المعيشية، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والدعم المطلوب لتعزيز هذه الاصلاحات.