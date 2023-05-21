حملة شعبية واسعة مساء اليوم إحياءً للعيد الـ 33 للوحدة اليمنية

الأحد 21 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تنطلق مساء اليوم الأحد 21 مايو حملةٌ إلكترونية واسعة إحياءً للعيد الـ33 للوحدة اليمنية.

وفي بلاغ صحفي أوضح القائمين على الحملة أنها ستقام تحت هشتاج:

22#مايو_وحده_شعب

#بالوحده_يزول_الكهنوت

وتهدف الحملة الالكترونية الى إحياء ذكرى اليوم الوطني الـ 33 للوحدة اليمنية الذي يوافق يوم غد الاثنين 22 مايوم ، في ذاكرة الشعب ووجدانه وتعميق أهداف الوحدة لدى أبناء الشعب اليمني.

وأشاروا إلى أنه سيقام خلال الأيام القادمة ندوات واحتفالات فنية وخطابية ومهرجانات شبابية داخل اليمن وخارجه.

ودعا القائمون على الحملة القيادات والصحفيين والناشطين والإعلاميين والفنانين والشعراء والأدباء وكافة أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة الواسعة لإحياء الذكرى الوطنية لوحدة الشعب اليمني عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.