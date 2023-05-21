في ذكرى الوحدة الـ33.. يمنيون يُذكِّرن باحتضان عدن لأعضاء الحركة الوطنية ويؤكدون أن 22 مايو "ثمرة نضالات ثوار سبتمبر وأكتوبر" ادانات واسعة لإقتحام مسئول اسرائيلي المسجد الأقصى حملة شعبية واسعة مساء اليوم إحياءً للعيد الـ 33 للوحدة اليمنية عضو مجلس القيادة الرئاسي يصرح بانضمامه رسميا للمجلس الإنتقالي المطالب بالإنفصال غدا الإثنين إجازة رسمية في اليمن روسيا تعلن السيطرة على باخموت وتعد بتكريم المشاركين بالمعركة قبيل الكارثة الوشيكة.. لأين وصلت مفاوضات الدين الأميركي؟ دون موافقة الكونغرس.. قرار أميركي عاجل يشعل سباق التسلح و حرب طاحنةمع الصين في لاحظات خارطة طريق جديدة في السودان.. تفاصيل بنود اتفاقية الهدنة بين الجيش والدعم السريع تعرف على أعراض الألم العصبي الوربي وخطره على القلب
تنطلق مساء اليوم الأحد 21 مايو حملةٌ إلكترونية واسعة إحياءً للعيد الـ33 للوحدة اليمنية.
وفي بلاغ صحفي أوضح القائمين على الحملة أنها ستقام تحت هشتاج:
22#مايو_وحده_شعب
#بالوحده_يزول_الكهنوت
وتهدف الحملة الالكترونية الى إحياء ذكرى اليوم الوطني الـ 33 للوحدة اليمنية الذي يوافق يوم غد الاثنين 22 مايوم ، في ذاكرة الشعب ووجدانه وتعميق أهداف الوحدة لدى أبناء الشعب اليمني.
وأشاروا إلى أنه سيقام خلال الأيام القادمة ندوات واحتفالات فنية وخطابية ومهرجانات شبابية داخل اليمن وخارجه.
ودعا القائمون على الحملة القيادات والصحفيين والناشطين والإعلاميين والفنانين والشعراء والأدباء وكافة أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة الواسعة لإحياء الذكرى الوطنية لوحدة الشعب اليمني عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.