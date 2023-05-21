عضو مجلس القيادة الرئاسي يصرح بانضمامه رسميا للمجلس الإنتقالي المطالب بالإنفصال

الأحد 21 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني اللواء فرج البحسني، السبت، بشكل رسمي انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي والمطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

جاء ذلك في كلمة للبحسني خلال لقاء مع شخصيات اجتماعية نظمه المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي البلاد).

وقال إن “نجاح انعقاد الحوار والمشاورات في عدن، وانضمامنا لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، سيمثل إضافة نوعية لعمل المجلس ولتوزيع الحوار بين جميع القوى والشخصيات الجنوبية”.

وأضاف البحسني، أن “الجنوب بحاجة لوحدة صف جميع أبنائه وتحالف قوي بين القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات العامة متخلصين من كل ترسبات الماضي”.

وتابع: “قضية الجنوب لا يمكن أن تنتصر إلا بوحدة الصف وبإعلاء لغة المحبة والسلام، ونبذ خطاب الكراهية والعنف”.

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قد أعلن في 8 مايو/ أيار الجاري تعيين البحسني نائبا له في قيادة المجلس، دون أن يؤكد الأخير ذلك حتى إعلانه الرسمي أمس السبت.